Exposition : l'univers de Salvador Dali mis en lumière au Parc de la Villette à Paris

Jusqu’au 21 janvier, le Parc de la Villette, à Paris, met à l’honneur l’univers surréaliste de Salvador Dali dans «L’art dans la nature», une exposition lumineuse et immersive à ciel ouvert.

Une balade onirique et enchanteresse. Le célèbre artiste espagnol Salvador Dali (1904 - 1989) prend ses quartiers au Parc de la Villette (Paris 19e). Jusqu’au 21 janvier, cette exposition lumineuse invite petits et grands à voyager dans l’univers surréaliste et extravagant du maître catalan.

©DR/Lets Go

D’une durée de 45 minutes, cette balade met en lumière son amour profond pour la nature, et donne à voir, pour la première fois, les sculptures du génie, combinées à un spectacle interactif.

©DR/Lets Go

Les visiteurs pourront notamment admirer «Éléphant de Triomphe», un des chefs d'œuvre de Dali, «Le profil du temps», la célèbre montre molle de l’artiste moustachu, ou encore «Venus spatiale» et «Alice au Pays des Merveilles», une œuvre symbolisant la beauté féminine, sublimée et éclairée par des lasers.

Des grosses fourmis fluorescentes, des motifs récurrents chez Dali, ainsi que des escargots, qui représentent la fragilité et le passage du temps dans son œuvre, jalonnent également ce parcours.

©DR/Lets Go ©DR/Lets Go

Sans oublier le «Le Piano Surréaliste», dont les pieds sont remplacés par des jambes féminines. Surmontée d’une figure féminine dorée, cette sculpture impressionnante est entourée d'un spectacle de lumière qui donne vie à l’instrument.

©DR/Lets Go



Enfin, la visite se termine en beauté avec un système de projection lumineuse qui rend hommage à la collaboration de Salvador Dali avec Alfred Hitchcock dans le film «Spellbound», sorti en 1945.

«L’art dans la nature», Parc de la Villette, Paris 19e, jusqu’au 21 janvier. Plein tarif : de 20 à 22€. Gratuit pour les moins de 4 ans.