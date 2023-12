L'acteur et musicien Guy Marchand est mort à l'âge de 86 ans

Célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, l'acteur et musicien Guy Marchand est mort ce vendredi à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses enfants.

Guy Marchand est décédé à l'âge de 86 ans. L'acteur, qui avait incarné le détective Nestor Burma de 1991 à 2003, «s'est éteint paisiblement ce vendredi (...) à l'hôpital de Cavaillon», dans le Vaucluse, ont indiqué ses enfants Jules et Ludivine dans un communiqué.

Au cinéma, Guy Marchand avait joué dans «Boulevard du rhum» (1971) aux côtés de Lino Ventura et de Brigitte Bardot, dans «L’Été en pente douce » (1987), ou encore dans «Garde à vue» (1982). Ce film lui avait permis de remporter le César du meilleur acteur dans un second rôle. Plus récemment, il était apparu dans le film« Le Doudou» (2018), avec Kad Merad et Malik Bentalha.

Un musicien accompli

Fan de jazz, de blues et de tango, Guy Marchand était par ailleurs un talentueux musicien. Il jouait de plusieurs instruments dont le piano, le saxophone et la clarinette. Doté d’une voix de crooner, il avait connu un premier succès dans la chanson avec son interprétation du tube «La Passionata», en 1965.

Dans les années 1980, il avait également signé l’interprétation de la chanson «Destinée», la chanson du film «Les sous-doués en vacances», de Claude Zidi. Il était revenu sur le devant de la scène en 2012 avec l'album «Chansons de ma jeunesse», constitué exclusivement de reprises de la chanson française.

Guy Marchand laisse derrière lui deux enfants, Jules et Ludivine, fruits de ses amours avec son ex-femme la comédienne Béatrice Chatelier. En 2007, il avait épousé Adelina Khamaganova, un mannequin d'origine russe, de 40 ans sa cadette. Après quelques années de relation, elle avait quitté l’acteur pour refaire sa vie à l'étranger. Toutefois, le couple n’avait jamais divorcé.