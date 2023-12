Affaire Gérard Depardieu : des artistes dénoncent un «lynchage» du «dernier monstre sacré» du cinéma dans une tribune

Dans une tribune publiée ce lundi 25 décembre au soir, une soixantaine de personnalités du monde de la culture ont pris la défense de Gérard Depardieu, au cœur d’un scandale politico-médiatique, dénonçant un «lynchage» du «dernier monstre sacré» du cinéma.

Une soixantaine de personnalités du monde de la culture ont dénoncé un «lynchage» de Gérard Depardieu, mis en examen pour viols depuis 2020 et au cœur d'un scandale devenu politico-médiatique à la suite d'un documentaire diffusé sur France 2, dans une tribune publiée ce lundi 25 décembre au soir sur le site du Figaro.

Parmi eux figurent le réalisateur Bertrand Blier, les actrices Nathalie Baye, Carole Bouquet ou Charlotte Rampling, les acteurs Jacques Weber, Pierre Richard ou Gérard Darmon, mais aussi les chanteurs Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle ou Jacques Dutronc.

«Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est», écrivent-ils dans ce texte.

«Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. (...) Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice; que la justice. Exclusivement», ajoutent-ils.

Le président de la République Emmanuel Macron et des membres de la famille de l'acteur, dont sa fille Julie, avaient déjà pris publiquement la parole pour défendre Gérard Depardieu. «Cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse», a dénoncé Julie sur CNEWS.

La diffusion récente d'un reportage sur l'acteur a provoqué une onde de choc, avec des répercussions internationales. Sur ces images, Gérard Depardieu, connu pour avoir interprété Cyrano de Bergerac, multiplie les propos misogynes et insultants en s'adressant à des femmes.