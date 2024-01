L'actrice Glynis Johns, qui jouait Mme Banks dans «Mary Poppins», est morte à 100 ans

Elle restera à jamais Mme Banks, la maman suffragette dans le film «Mary Poppins». L’actrice Glynis Johns s’est éteinte à l’âge de 100 ans, a-t-on appris jeudi.

Les amoureux de Disney se souviennent d’elle en 1964 dans le film musical «Mary Poppins» où elle tenait le rôle Winifred Banks, la maman suffragette de deux enfants qui donnait la réplique à Julie Andrews. Glynis Johns est morte de causes naturelles, à l’âge de 100 ans, dans une maison de retraite de Los Angeles.

«Aujourd’hui est un triste jour pour Hollywood», a annoncé son manager Mitch Clem dans un communiqué publié ce jeudi 4 janvier et relayé par l'agence Associated Press.

Une voix en or récompensée d'un Tony Award

Née à Pretoria (Afrique du Sud) en 1923, Glynis Johns a joué dans plus de 50 productions théâtrales, cinématographiques et télévisées.

Celle qui était l’une des dernières survivantes de l’âge d’or d’Hollywood, a incarné une sirène dans le film «Miranda» sorti en 1948, avant de collaborer avec Disney pour «La rose et l’épée» et «Mary Poppins». En 1960, elle avait par ailleurs remporté une nomination aux Oscars pour son rôle dans «Horizons sans frontières».

La comédienne britannique et sud-africaine était aussi une incroyable chanteuse. Elle avait décroché en 1973 un Tony Award de la meilleure actrice pour sa performance dans «A little night music», comédie musicale dans laquelle elle interprétait la chanson «Send in the clowns» de Stephen Sondheim.