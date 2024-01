«Hope, la danse pour la recherche» : un gala caritatif organisé au Casino de Paris le 6 février

Les artistes se mobilisent pour la bonne cause à l'occasion du gala caritatif «Hope : la danse pour la recherche», qui se tiendra le 6 février prochain au Casino de Paris. Une soirée au profit de l'Institut de myologie.

S’il n’est plus à prouver que l’art a des vertus thérapeutiques, il peut aussi favoriser l’entraide, le partage et la solidarité. C’est dans cette optique que le gala «Hope : la danse pour la recherche» est organisé le 6 février prochain au Casino de Paris. Une soirée caritative au profit de l’Institut de myologie, présentée par l’humoriste et comédien Jerôme Commandeur, qui réunira des chorégraphes, des danseurs de l’Opéra de Paris, ainsi que des personnalités issues du monde du spectacle, dont l’acteur Pio Marmaï.

À l’origine de ce projet artistique, la danseuse, chorégraphe et fondatrice de la compagnie Laboration Art Company, Laura Arend. Soignée lorsqu’elle était enfant à l’hôpital Necker, la jeune femme a souhaité aider les enfants victimes de maladies rares et leurs proches. Elle fut rapidement rejointe dans son combat par Charlotte Ranson, danseuse à l’Opéra de Paris. Cette dernière avait depuis longtemps envie de s’engager après avoir appris que deux des enfants de sa meilleure amie étaient atteints par la myopathie de Duchenne.

Jeanne Balibar fera ses premiers pas sur scène comme danseuse

Soutenues par le réalisateur Cédric Klapisch qui a réalisé le teaser de l’événement, ou le photographe JR qui a signé l’affiche, Laura Arend et Charlotte Ranson ont donc imaginé un spectacle qui montre la danse sous toutes ses facettes, avec de grands noms de la danse classique et contemporaine. Sur scène, le public pourra applaudir les Étoiles de l’Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot, Alice Renavand et Léonore Baulac, ainsi que les danseurs du L.A.C Company ou du ballet de Biarritz dans une chorégraphie de Thierry Malandain.

De son côté, Damien Jalet, chorégraphe du «Madame X Tour» et du «Celebration Tour» de Madonna, proposera la projection de l’une de ses célèbres pièces. Les artistes hip hop Marion Motin et Johana Faye seront également présentes, tout comme l’actrice et chanteuse Jeanne Balibar, qui fera ses premiers pas en tant que danseuse dans un solo chorégraphié par Charlotte Ranson.

Les billets sont disponibles à partir de 33 euros sur le site du Casino de Paris et dans les points de vente habituels. Le ticket VIP donnera accès à un cocktail dînatoire par les chefs Pierre Sang, Pierre Hermé, Juan Arbelaez et Julien Duboué. Les bénéfices seront intégralement reversés à l’Institut de myologie.