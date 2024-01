Hunger Games, Naruto, The Witcher... : la violoniste Esther Abrami donne vie aux plus grands thèmes en concert à Gaveau

La violoniste française Esther Abrami donne rendez-vous aux amoureux du cinéma et des séries à Paris, salle Gaveau, mercredi 24 janvier. Au programme : les reprises des plus grands thèmes des programmes qui ont marqués les vingt dernières années, de The Witcher à Naruto, en passant par Les Choristes.

Un genre qui n'en finit plus de séduire. Mercredi 23 janvier, la violoniste Esther Abrami sera sur scène, salle Gaveau, pour offrir au public un florilège de grands airs tirés des séries les plus tendance ou de bandes-originales marquantes de films incontournables, le tout entrecoupé de quelques pépites du répertoire classique, signées Rachmaninov ou encore Tchaikovsky.

Pour son premier grand concert parisien, celle qui a déjà joué dans des salles prestigieuses à travers l'Europe, comme le Royal Festival Hall, le Barbican Centre de Londres ou encore le Bridgewater Hall de Manchester, viendra partager sa passion pour la musique instrumentale. Une passion pour ce genre, et cet instrument, née dès l'enfance, au contact de films qui l'ont particulièrement marquée, «La vie est belle» et «Le journal d'Anne Frank». Le programme de mercredi, tiré de son dernier album «Cinéma», est donc une façon pour elle de lier ces deux domaines.

Et plutôt que se cantonner aux grands classiques du genre, de Star Wars au Parrain en passant par le Docteur Jivago, la jeune Française installée à Londres s'attaquera aux thèmes de séries et films des années 2000, passant en revue ce qui fait toujours fureur en salle ou sur les plates-formes de streaming : The Witcher, Naruto, Hunger games... Sans oublier Amélie Poulain ou Les Choristes.

Briser les frontières entre les genres

Une sélection qui laisse imaginer ses goûts, suffisamment éclectiques pour plaire au plus grand nombre. C'est en tout cas le choix affiché par celle qui comptabilise près de 330.000 followers sur Instagram, comme elle l'a récemment expliqué dans la Boîte à questions, sur Canal+ : «J'aimerais vraiment faire en sorte que les jeunes puissent écouter du classique simplement comme un autre style, à l'image du rap ou du rock, et pas le voir comme un genre à part.»

Une volonté de décloisonner les publics qui fait mouche, puisque certaines de ses vidéos ont déjà été vues plus de 4 millions de fois sur TikTok. Pour cette soirée parisienne, la musicienne - qui mène une double carrière de mannequin très suivie sur les réseaux sociaux - sera accompagnée du prestigieux Quintette de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, composé ici d'un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse et une harpe

Avec un style dont l'expressivité le partage à la virtuosité, Esther Abrami saura faire revivre en live les scènes les plus marquantes de programmes qui ont séduit des millions de fans à travers le monde.

«Esther Ambrami-Cinéma», accompagnée du Quintette de l'Orchestre Royal de Versailles, mercredi 24 janvier, 20h30, Salle Gaveau (Paris 8e).