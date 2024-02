Nouvel An chinois 2024 : 5 rendez-vous à ne pas rater à Paris

Défilés, soirées, spectacles… Les festivités pour le Nouvel An chinois seront lancées dès ce samedi 10 février. Pour célébrer comme il se doit l’entrée dans l’année du Dragon de Bois, de nombreuses animations sont prévues dans la capitale. Voici 5 rendez-vous à ne pas manquer.

Le grand défilé du 13e

Le grand défilé du Nouvel An lunaire s’élancera dans le 13e arrondissement de Paris, berceau de la communauté chinoise à Paris. Le départ aura lieu le dimanche 18 février, au départ du 44, avenue d’Ivry. Le cortège de dragons devrait partir aux alentours de 14h30. Ouvert à tous, ce rendez-vous costumé et musical sera ponctué de chorégraphies traditionnelles et de démonstrations d’arts martiaux. Des personnages féériques défileront aussi au rythme des tambours et des cymbales.

Le grand défilé du Nouvel An chinois, 44 avenue d’Ivry, Paris 13e, dimanche 18 janvier, dès 14h30.

Le cortège du Comité Faubourg Saint Honoré

Autre cortège haut en couleurs à ne pas manquer : celui du Comité du Faubourg Saint-Honoré. Cette fête folklorique et dépaysante se tiendra le mardi 13 février, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la rue Royale (Paris 8e), de 13h30 à 15h30. Pendant le défilé, les passants pourront notamment admirer la performance du groupe Paris Lion Sport, une formation spécialisée dans la danse du lion et du dragon asiatique.

Défilé du Comité du Faubourg Saint-Honoré, Paris 13e, mardi 13 février, 13h30 à 15h30.

Le festival «Dragons et Lanternes»

Pour célébrer l’année du Dragon de Bois, vous pouvez également prendre la direction du Jardin d’Acclimatation (Paris 16e) pour participer au festival «Dragons et Lanternes». Jusqu'au 25 février, et dès la tombée de la nuit, le public est invité à déambuler dans les allées, illuminées par plus de 2000 lanternes. Au fil du parcours, on croisera une immense baleine des mers du Nord, le cerf blanc Fuzhu, cette créature à quatre cornes symbolisant la paix, des fleurs miraculeuses, et bien sûr, de nombreux dragons. Des démonstrations de danses et de chants folkloriques ainsi que des spectacles d’acrobaties sont aussi au programme.

Festival «Dragons et Lanternes», Jardin d’Acclimatation, Carrefour des Sablons, Paris 16e, jusqu'au 25 février.

Des animations au musée Guimet

Le musée Guimet se met aux couleurs du Dragon de Bois et propose un éventail d’activités pour les grands et les petits. Les festivités sont prévues entre le 9 et le 11 février. Au programme : projections sur la façade du bâtiment, atelier peinture chinoise (samedi 10 février et dimanche 11 février), et danse du lion, un spectacle festif pour toute la famille (samedi 10 février). Les visiteurs pourront également passer leur samedi après-midi à écouter l’histoire du monstre démoniaque Nian, qui revient chaque année lors du Nouvel An pour terroriser la population.

Le Musée national des arts asiatiques-Guimet, Paris 16e, du vendredi 9 au dimanche 11 février.

un Atelier de calligraphie

À l’occasion du Nouvel An chinois, le public pourra découvrir l’art de la calligraphie chinoise. En partenariat avec l'association Fête des caractères chinois, la Médiathèque Jean-Pierre Melville (Paris 13e) accueille un atelier, accessible à tous, pour apprendre à écrire le caractère «福» («Bonne fortune»), en 5 styles différents, un rituel traditionnel du Nouvel An chinois. Chacun repartira avec ses cartes et pourra les offrir à ses proches pour leur souhaiter une belle année du Dragon de Bois, comme le veut la tradition.

Atelier de calligraphie, Médiathèque Jean-Pierre Melville, Paris 13e, samedi 10 février, de 15h à 17h.