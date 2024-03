«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» : pour ses 10 ans, la comédie culte ressort au cinéma

Dix ans après sa sortie au cinéma, «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» sera de nouveau projeté en salles le 14 avril prochain. L’occasion de (re)voir cette comédie aux plus de 12 millions d’entrées.

Le 16 avril 2014, les cinéphiles découvraient la famille Verneuil, et la magie a rapidement opéré. Réalisée par Philippe de Chauveron, la comédie «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» a attiré plus de 12 millions de spectateurs dans les salles obscures et s’est classée comme le 7e meilleur film français de tous les temps au box-office. Pour fêter ses 10 ans, le long-métrage va donc effectuer son grand retour au cinéma, le 14 avril prochain.

Une sortie qui attirera sans nul doute les fans de la première heure, mais également un public de novices qui ne connaît pas encore les aventures de cette famille bourgeoise catholique originaire de province. Les trois premières filles de Marie (Chantal Lauby) et Claude Verneuil (Christian Clavier) ont respectivement épousé un musulman, un juif et un Chinois.

Bien que le patriarche s’enorgueillisse d’être gaulliste et ouvert d’esprit, les réunions de famille s’avèrent souvent délicates. De son côté, Laure, la petite dernière, est sur le point de leur présenter son fiancé Charles, catholique.

Face à cet incroyable succès, «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu» a connu deux suites : «Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?» en 2019, puis «Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?», en 2022.