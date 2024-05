Charles Aznavour aurait eu 100 ans : un jardin inauguré au nom du chanteur dans le 6e arrondissement de Paris

Alors que Charles Aznavour, décédé en 2018, aurait eu 100 ans cette année, la maire de Paris Anne Hidalgo va inaugurer un jardin en hommage à l'artiste, près des Champs-Élysées, ce mercredi 22 mai.

Six ans après son décès, Charles Aznavour demeure toujours dans le cœur des Français. Ainsi, après un buste à son image dans le 6e arrondissement en 2018, son nom sera donné à jardin à Paris, ce mercredi 22 mai, date à laquelle il aurait eu 100 ans.

Baptisé «Le For Me Formidable jardin Charles Aznavour», le site prend la place actuelle du Carré Ledoyen, occupée par le Pavillon du même nom. Cet espace vert prestigieux, situé en face du jardin des Ambassadeurs-Line Renaud inauguré l'année dernière, vient d'être rénové avec du nouveau mobilier, des chemins améliorés et un renforcement de la végétation.

La ville de Paris a déjà rendu hommage à cet artiste à plusieurs reprises. Depuis 2021, l'interprète de «La Mamma», «La Bohème», ou encore «Emmenez-moi», a sa statue depuis 2021, au carrefour de l’Odéon (6e arrondissement), à proximité de la rue Monsieur-le-Prince où il a passé son enfance, accompagné d'une plaque commémorative au numéro 36 de cette rue, depuis 2019.

Honoré aux côtés du couple Manouchian

«Offert par la Fondation Aznavour à la Ville de Paris en octobre 2019, ce buste a été sculpté pour le chanteur en 1964 par Alice Melikian, à l’occasion de la première visite de l'artiste en Arménie», explique le site officiel de Paris.

Charles Aznavour est également honoré sur une autre plaque à Paris, dévoilée le 16 mai 2024, aux côtés du poète et résistant communiste Missak Manouchian, et son épouse, Mélinée, assassiné par les nazis.

Pendant l’Occupation, la famille de l'icône de la chanson française a caché dans leur appartement du 22, rue Navarin (9e), des Juifs et des Arméniens.

Le couple Manouchian est entré au Panthéon en février 2024.