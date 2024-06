Kevin Costner révèle avoir refusé de couper son texte lors des funérailles de Whitney Houston

Invité du podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Kevin Costner a révélé avoir refusé de couper son texte lors des funérailles de Whitney Houston malgré les pressions de la chaîne d’information CNN qui retransmettait la cérémonie.

Une exigence particulièrement déplacée. En février 2012, Kevin Costner figurait parmi les huit intervenants qui devaient prendre la parole aux funérailles de Whitney Houston après le décès accidentel de la chanteuse. Le comédien de 69 ans vient de révéler au micro du podcast Armchair Expert de Dax Shepard s’être vu demandé de raccourcir son hommage à celle qui avait partagé l’affiche du film «Bodyguard» en 1992 en raison de la volonté de la chaîne d’information américaine CNN d’insérer des encarts publicitaires pendant la retransmission.

«J’ai beaucoup travaillé sur ce texte… dans lequel j’ai essayé de compiler tout ce que je voulais dire avec soin. Quelqu’un est venu me dire : ‘CNN est là, ils souhaiteraient savoir s’il était possible de raccourcir l’intervention car ils veulent passer des publicités’. Et je leur ai dit qu’ils pouvaient oublier ça. Qu’ils pouvaient passer leurs publicités pendant que je parlais, que je m’en fichais», lance-t-il. «J’ai commencé mon texte, et 17 minutes plus tard, j’avais terminé», précise-t-il.

Après s’être donnés la réplique dans «Bodyguard», Kevin Costner et Whitney Houston étaient restés proches pendant les vingt années qui ont suivi. Pour l’acteur, elle restera à jamais dans les mémoires grâce au succès de la chanson «I Will Always Love You» – une reprise du morceau éponyme de Dolly Parton – qui reste un des singles les plus vendus de l’histoire, et qui avait permis à Whitney Houston de remporter plusieurs récompenses en 1994, dont le Grammy du meilleur l’album de l’année.

«Je pense que personne n’oubliera le jour où cette chanson est sortie, et que Whitney Houston a explosé sur la scène internationale. Elle a commencé à chanter a capella, et le monde de la musique ne fut plus jamais le même après cela. Nous avons un échantillon d’elle dans ce film (Bodyguard, ndlr) que nous n’oublierons jamais, et je pense que c’est ce qui arrive quand la magie du cinéma est à l’œuvre», ajoute-t-il.