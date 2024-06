Royaume-Uni : Gary Glitter, star déchue du rock, condamné pour pédocriminalité

Selon les informations fournies par la BBC, Gary Glitter, ancienne star du rock britannique dans les années 1970, a été condamnée, mardi 11 juin, à payer quelque 600.000 euros d'amende à une victime qu'il a abusée lorsqu'elle était âgée de 12 ans.

Depuis une vingtaine d'année, Gary Glitter, de son vrai nom Paul Francis Gadd, a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Ce mardi, l'ancienne star du rock britannique dans les années 1970 a été condamnée à payer quelque 600.000 euros d'amende à une victime qu'il a abusée lorsqu'elle était âgée de 12 ans.

Impliqué dans différentes affaires de pédophilie et d'abus sexuels depuis la fin des années 1990, l'auteur-compositeur-interprète de 80 ans, connu pour «I'm the Leader of the Gang (I Am)», «I Love You Love Me Love» et «Always Yours» avait soumis la victime «à des abus sexuels des plus graves», selon les informations de la BBC.

emprisonné pendant 16 ans

La femme a porté plainte après que Gary Glitter ait été reconnu coupable en 2015 d'avoir abusé d'elle et de deux autres jeunes entre 1975 et 1980. La rockstar en disgrâce a été emprisonnée pendant 16 ans et libérée en février 2023, après avoir purgé la moitié de sa peine. Il a été renvoyé en prison six semaines plus tard après avoir été constaté qu'il avait enfreint les conditions de son permis, qui prévoyaient des mesures visant à l'empêcher d'accéder à des images de maltraitance d'enfants.

Dans une décision de treize pages publiée mardi, la juge de la Haute Cour a déclaré que la femme avait droit à des dommages et intérêts de 508.800 livres (soit quelque 600.000 euros) – mais qu'une autre décision sera prise sur l'ajout d'intérêts à cette somme. Gary Glitter pourrait également devoir payer les frais de justice de sa victime. «Il ne fait aucun doute que la revendicatrice a été victime d'abus sexuels des plus graves de la part de l'accusé alors qu'elle n'avait que 12 ans et que cela a eu un impact négatif très important sur le reste de sa vie», a déclaré le juge Tipples.

La somme à payer comprend 400.000 euros de manques à gagner, auxquels s'ajoute un dédommagement pour une thérapie et un traitement futurs. Le tribunal a été informé qu'en raison des abus commis par Glitter, la plaignante – qui préfère rester anonyme – était incapable de travailler pendant des décennies. Son avocat Jonathan Metzer a déclaré que ses expériences avaient eu un «impact dramatique et terrible» sur son éducation, son travail et ses relations personnelles.