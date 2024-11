Josh O’Connor jouera aux côtés d’Emily Blunt et Colin Firth dans le prochain film événement de Steven Spielberg

L'acteur Josh O'Connor, une des vedettes du film «Challengers» sorti en salles en avril dernier, a rejoint le casting du prochain long-métrage de Steven Spielberg. Le comédien britannique à suivre y donnera notamment la réplique à Emily Blunt et Colin Firth.

Oh my Josh ! Le casting du prochain long-métrage de Steven Spielberg s'étoffe, et le dernier nom révélé à de quoi ravir les adeptes de la série «The Crown» ou du torride «Challengers», puisque le Britannique Josh O'Connor sera du projet.

Un film tourné vers la science-fiction ?

Si le prochain film du réalisateur le plus rentable de l'histoire n'a pour le moment pas de titre, certains éléments ont été révélés. Un casting cinq étoiles d'abord, puisqu'au côté du comédien Josh O'Connor se trouveront l'actrice Emily Blunt, aperçue dans «Le Diable s'habille en Prada», l'oscarisé Colin Firth, admirable dans «Le discours d'un roi» et touchant dans «Le Journal de Bridget Jones», ou encore Colman Domingo (vu dans «Euphoria» et le remake de «La couleur pourpre») ainsi qu'Eve Hewson, déjà présente dans «Le Pont des espions» de Steven Spielberg.

Le long-métrage à venir du réalisateur à lunettes rondes sera basé sur un scénario de David Koepp, collaborateur de longue date du cinéaste et à qui l'on doit «Jurassic Park», «La Guerre des mondes» ou encore «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal». Bien que les détails spécifiques de l'intrigue n'aient pas été révélés, des sources ont déclaré au magazine américain «The Hollywood Reporter» qu'il comportait des éléments de science-fiction et qu'il s'agissait de la première production dite «à gros budget» de Steven Spielberg depuis «Ready Player One» en 2018.

Josh O'Connor, un talent britannique à suivre de près

Le comédien de 34 ans Josh O’Connor s'est fait remarquer dans la série à succès «The Crown», pour son rôle du roi Charles III dans ses jeunes années, parfait en pré-adulte rebelle cherchant à s'imposer au sein de la famille royale. Il a ensuite acquis une popularité plus grande grâce au film «Challengers», l'histoire d'un triangle amoureux impliquant trois joueurs de tennis avec Zendaya et Mike Faist.

Josh O'Connor, magnétique sur terre battue, hypnotise le monde du 7ème art et tourne actuellement dans le film «The Mastermind» de Kelly Reichart. Il apparaîtra également dans «Wake Up Dead Man», troisième suite du film «À couteaux tirés» de Rian Johnson.

A peine annoncé et déjà événement, le film de Steven Spielberg, produit par Universal Pictures, sortira en salles le 15 mai 2026.