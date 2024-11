Georges Perec : le manuscrit de son célèbre roman «La Disparition» est à vendre, dans lequel subsistent quelques «e»

Le manuscrit du célèbre roman de Georges Perec «La Disparition» est à vendre à partir du jeudi 21 novembre. L'oeuvre avait été popularisée grâce à une particularité : elle ne contient pas la lettre «e». Mais le manuscrit, lui, laisse apparaître plusieurs fois la voyelle.

Un manuscrit offert à la femme dont Georges Perec était amoureux

Georges Perec avait rédigé ce lipogramme - une figure de style qui consiste à se passer d'une lettre - de plus de 300 pages en un peu mois d'un an, entre décembre 1967 et septembre 1968, près de Rouen. A cette époque, l'écrivain virtuose était hébergé au Moulin d'Andé, transformé en résidence d'artistes, par une amie, Suzanne Lipinska, dont il était éperdument amoureux. C'est à elle qu'il offrit en 1970 le manuscrit de la fiction spectaculaire et mémorable, entièrement privée de la lettre «e», dans un coffret précieux. Et la famille Lipinska souhaite désormais s'en séparer.

«Il y a plusieurs années que Suzanne Lipinska m'a déposé ce manuscrit. Elle voulait le vendre pour doter le Moulin d'Andé. Elle est morte il y a deux ans, et sa fille m'a recontacté pour me dire qu'elle mènerait à bien la vente», a expliqué à l'AFP le libraire parisien chargé de la vente, Benoît Forgeot.

A l'intérieur du manuscrit, des lettres, dont certaines ornées de dessins, rédigées par ce fils d’émigrés juifs polonais, que la Seconde Guerre mondiale rendit orphelin à l’âge de 6 ans. Une correspondance épistolaire adressée à Suzanne, jamais éditée mais qui mériterait de l'être selon le libraire, tant «le désespoir de Georges Perec, qui n'était pas aimé en retour, s'y expose avec sincérité». «Tu m'as arraché à l'indifférence, mais tu m'as rendu à l'inquiétude», peut-on lire de la main du romancier.

Un manuscrit avec encore quelques «e» entourés en rouge

Sur les 161 pages, une poignée de «e» substistent, entourés en rouge comme les fautes d'un mauvais élève, et supprimés lorsque Georges Perec tapera le texte à la machine. Une version finale bien loin du manuscrit, puisque l'examen du document révèle «plus d'un millier de variantes» par rapport à la version publiée aux éditions Denoël, détaille le catalogue. «C'est le seul manuscrit existant dans sa continuité. Des brouillons ont été donnés à la BnF, qui sont à la Bibliothèque de l'Arsenal, mais ce n'est qu'une partie du texte», précise le libraire.

L'ensemble contient également des textes rédigés sans «e» par des amis de Georges Perec, comme Raymond Queneau, membre fondateur de l'Ouvroir de litterature potentielle, dont faisait partie l'écrivain à la barbe foisonnante. Le but du groupe littéraire était d'inventer de nouvelles formes d'écriture pour jouer avec les mots et la syntaxe. Pour l'Oulipo, les règles du jeu étaient appelées «contraintes», et étaient édictées lors des séances de travail du groupe.

Le prix est maintenu confidentiel. Benoît Forgeot est le libraire qui avait exposé, à FAB Paris 2023, un des trois tapuscrits du «Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exupéry, racheté par une librairie londonienne, Peter Harrington, laquelle l'a remis en vente.