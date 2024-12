L'acteur Niels Arestrup s'est éteint à l'âge de 75 ans

L’acteur français Niels Arestrup est mort ce dimanche 1er décembre à l’âge de 75 ans à son domicile de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine). Il avait notamment été récompensé de 3 César du meilleur acteur dans un second rôle pour «De battre mon cœur s’est arrêté», «Un prophète» et «Quai d’Orsay».

Une grande figure du cinéma français qui disparait. L’acteur français Niels Arestrup est mort ce dimanche 1er décembre à l’âge de 75 ans au sein de son domicile situé à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine).

«J'ai la douleur extrême de faire part du décès de mon époux, l'immense acteur Niels Arestrup, au terme d’un combat courageux contre la maladie. Il s'est éteint entouré de l'amour des siens», a écrit dans un communiqué son épouse, Isabelle Le Nouvel.

Il avait notamment été récompensé de trois César du meilleur acteur dans un second rôle pour «De battre mon cœur s’est arrêté» (2006), «Un prophète» (2010) et «Quai d’Orsay» (2014).

Il a également tenu des rôles importants dans des séries TV comme «Baron Noir» ou «Les papillons noirs», même si sa renommée s’est faite au théâtre, après plus de 48 ans de carrière sur les planches. Il a été récompensé dans ce domaine en 2017 avec un globe de cristal du meilleur comédien pour son rôle dans «Acting».

«Il restera comme l’un de nos plus grands comédiens»

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a rendu hommage à l’immense carrière du septuagénaire.

«L’immense Niels Arestrup nous a quittés. Nous avons été éblouis par la force de son jeu et sa présence magnétique face à la caméra de Jacques Audiard, de Bertrand Tavernier, de Julian Schnabel ou d’Albert Dupontel. Il restera comme un de nos plus grands comédiens. J’adresse à sa famille et à ses proches les plus sincères condoléances», a souligné la ministre via un post sur X.

Le président de l’Union des droites pour la République (UDR), Eric Ciotti, a aussi mis en lumière l’impact de Niels Arestrup sur le cinéma français au travers de sa riche carrière.

«Niels Arestrup était un pilier du cinéma français, un immense acteur. Quai d’Orsay, un Prophète, Baron Noir, De battre mon cœur s’est arrêté… Il aura accompagné la vie des Français pendant 50 ans. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a affirmé Eric Ciotti sur X.

Un autre homme politique a salué le travail et les performances d’acteur du comédien de 75 ans, à savoir Sacha Houlié, le député non-inscrit de la Vienne.

«Aussi éblouissant dans “Un prophète“ que dans “Diplomatie“ ou “Baron noir“, il incarnait souvent le rôle du méchant. Il était une référence par son jeu d’acteur, ses répliques sèches et claquantes et son œil aux milles émotions. Nils Arestrup est parti et c’est le théâtre et le cinéma qui sont tous les deux orphelins», a assuré ce dernier sur X.