«Harry Potter» : Rupert Grint doit plus de 2 millions d'euros au fisc

Rupert Grint a été condamné à payer plus de 2 millions d'euros de taxes pour ses revenus issus des films «Harry Potter».

Rattrapé par la patrouille. Le fisc britannique a sommé Rupert Grint de s'acquiter d'une dette de plus de 2 millions d'euros, consécutive à ses revenus pour le tournage des films «Harry Potter».

Véritable légende de la saga «Harry Potter», Rupert Grint a profité de son rôle dans les films de Warner Bros pour empocher de belles sommes. Connu en tant que Ronald Weasley à l'écran, l'acteur originaire de Harlow (Essex) était en bataille juridique avec le fisc britannique concernant certaines d'entre elles obtenues grâce au rôle de sa vie.

Revenu direct ou actif en capital ?

L'acteur affirmait en effet qu'une somme estimée à 5,5 millions d'euros qu'il a reçue était un actif en capital (soumis à une imposition nettement moindre), alors que l'administration fiscale stipulait l'inverse avant d'avoir gain de cause. A présent, elle s'attend à ce que l'acteur paye plus de 2,1 millions d'euros d'impôts sur la somme initiale, qui est donc considérée comme un revenu direct de son activité d'acteur.

Cette somme remonte à plusieurs années : Rupert Grint l'a reçue en 2012 et a été analysée sept ans plus tard, en 2019, par le fisc britannique. Il s'agit de redevances touchées par l'acteur pour les revenus de la franchise «Harry Potter» sur les ventes de DVD, les droits TV et les droits de streaming qui lui étaient dûs.

Depuis 2015, celui qui donnait la réplique à Daniel Radcliffe et Emma Watson dans «Harry Potter» n'a participé qu'à un seul tournage, celui du film Knock at the Cabin (2023).