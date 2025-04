«Top Gear» : Andrew Flintoff révèle avoir cru mourir dans un crash sur le tournage de l'émission britannique

Le présentateur de l'émission britannique «Top Gear» Andrew Flintoff a révélé «avoir cru mourir» après un crash survenu sur le tournage d'un épisode de l'émission, en décembre 2022.

Victime d'un grave accident sur un tournage de l'émission en décembre 2022, Andrew Flintoff, l'animateur du show «Top Gear», a évoqué ce traumatisme dans un documentaire diffusé sur Disney+. Il a indiqué «avoir cru mourir».

«Je pensais que j'étais mort, car j'étais conscient mais je ne voyais rien». C'est avec ces mots qu'Andrew Flintoff a expliqué comment il avait vécu les premières minutes après son grave accident de la route. A l'époque, il avait pris le volant d'un véhicule très particulier puisqu'il s'agissait d'un cabriolet Morgan Super 3 à trois roues, qui s'était retourné.

Suite au crash, le diffuseur, la BBC avait décidé, à l'époque, de suspendre la diffusion de l'émission en version britannique.

«Je me demandais : "C'est tout ? C'est tout ? Vous voyez ce que je veux dire ? Un écran noir pour le restant de mes jours ?"», explique l'ancien capitaine de l'équipe anglaise de cricket.

Il a ensuite relevé son chapeau et c'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas décédé. «Je me suis dit : "Non, je ne suis pas mort, je suis sur le circuit de Top Gear, ce n'est pas le paradis"».

«Je croyais que mon visage avait disparu»

Après avoir réalisé qu'il n'était pas décédé, Andrew Flintoff a senti du sang couler le long de son visage, chose qu'il l'a terrorisée. «Je croyais que mon visage avait disparu. J'étais mort de peur».

Il continue son récit en précisant qu'il a agonisé durant plus d'une heure trente, le temps pour les secours d'arriver, le secourir et l'emmener à l'hôpital.

Des blessures «très complexes»

Egalement interrogé dans le documentaire, le chirurgien qui a opéré Andrew Flintoff a expliqué que ses blessures étaient «très complexes». «C'était un mélange de lésions des tissus durs et mous, de dents cassées, de dents perdues et d'éléments de la mâchoire supérieure également fracturés et déplacés», précise-t-il.

S'il ne pensait pas «avoir en lui» les capacités pour se remettre de blessures aussi graves, l'ancien sportif de haut niveau l'a pourtant fait. «Une partie de moi souhaiterait avoir été tuée. Une partie de moi pense que j'aurais aimé mourir», explique-t-il.

Avant d'ajouter. «Aujourd'hui, j'essaie de me dire que le soleil se lèvera demain, que mes enfants me serreront encore dans leurs bras et que je suis probablement dans une meilleure situation».

Durant sa récupération, Andrew Flintoff s'est remis à jouer au cricket, son sport de toujours. Interrogée à ce propos, sa femme a expliqué que, pour elle, le cricket «a sauvé» son mari. «Quand Andrew en a eu le plus besoin, le cricket a été là pour lui», a-t-elle ajouté.