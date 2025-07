La gauche américaine s'en prend à la nouvelle campagne d'American Eagle avec Sydney Sweeney

La nouvelle campagne de la marque American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney suscite une controverse au sein de la gauche américaine. L'un de ses slogans est accusé d'avoir des relents racistes par de nombreux internautes.

Accusée de promouvoir l’eugénisme et la suprématie blanche ou au contraire saluée pour son audace et son refus du politiquement correct, la nouvelle campagne de la marque de jeans American Eagle avec Sydney Sweeney divise profondément l’opinion.

Tout est parti du slogan «Sydney Sweeney a de superbes jeans», un jeu de mots avec gènes (sous-entendu : «Sydney Sweeney a de superbes gènes»). Associé aux yeux bleus et aux cheveux blonds de l’actrice de 27 ans, révélée dans Euphoria et The White Lotus, il a indigné certains internautes, qui y voient un sous-texte raciste et excluant. «C’est du racisme déguisé en humour», dénonce une utilisatrice sur X.

À l’inverse, les opposants à ce qu’ils appellent l’idéologie «woke» applaudissent la campagne. Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a partagé une photo de l’actrice en commentant : «Wow. Maintenant, la gauche folle s’en prend aux belles femmes. Je suis sûr que cela va bien passer dans les sondages.»

La publicité met en avant la voix de la comédienne nominée aux Emmy Awards, qui déclare dans un des spots : «Les gènes sont transmis des parents à leurs enfants et déterminent des caractéristiques telles que la couleur des cheveux, la personnalité et même la couleur des yeux. Mes gènes sont bleus.»

Face à la polémique, ni American Eagle ni Sydney Sweeney n’ont réagi publiquement. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la marque a simplement souligné «l’énergie et le charme de fille d’à côté» de l’actrice, affirmant vouloir consolider son image de n°1 du jean auprès de la génération Z.

«Le charme de fille d’à côté et l’énergie de Sydney Sweeney, associés à sa capacité à ne pas se prendre trop au sérieux, sont la marque de fabrique de cette campagne audacieuse et ludique», a expliqué la société.

Un pari qui semble porter ses fruits : l’action d’American Eagle a bondi de près de 20 % en une semaine, alors qu’elle avait chuté de 40 % depuis la fin janvier.

Ainsi, la campagne illustre un clivage majeur dans la guerre culturelle qui agite les États-Unis : pour les conservateurs, elle célèbre la beauté traditionnelle, pour les progressistes, elle ravive des standards esthétiques jugés exclusifs et discriminants.