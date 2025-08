James Bond : le créateur de «Peaky Blinders», Steven Knight, écrira le scénario du prochain film

Le prochain film de James Bond sera écrit par le créateur de la série «Peaky Blinders», Steven Knight.

Après avoir remis entre les mains de Denis Villeneuve («Dune») la réalisation du prochain James Bond, Amazon MGM Studios a confié à Steven Knight, le créateur de la série «Peaky Blinders», le scénario du prochain film James Bond, a annoncé ce jeudi Deadline.

Le média explique que le créateur, producteur et scénariste à qui l’on doit également «Taboo» (BBC/FX), «See» (Apple TV+), «SAS Rogue Heroes» (BBC), ainsi que «A Thousand Blows» (Disney+), «This Town» (BBC), «The Veil» (FX) et «All the Light We Cannot See» (Netflix), aurait rencontré Denis Villeneuve la semaine passée et pleinement convaincu d’être l’homme de la situation.

Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour le nouveau long métrage 007, qui sera le premier produit par Amazon MGM après le rachat de la franchise par le studio auprès de Barbara Broccoli et Michael G. Wilson l'année dernière.

On ignore également qui incarnera le célèbre espion, même si Jacob Elordi («Saltburn» ), Tom Holland («Spider-Man») et Harris Dickinson («Babygirl») semblent pressentis pour le rôle.