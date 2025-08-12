Exit Sylvester Stallone, l'acteur Noah Centineo choisi pour incarner Rambo dans le préquel «John Rambo»

L'acteur Noah Centineo, rendu célèbre pour ses apparitions dans de nombreuses comédies romantiques, serait pressenti pour incarner le jeune John Rambo, rôle rendu célèbre par Sylvester Stallone, dans un nouveau préquel de «Rambo».

Ce sera sa guerre. Le comédien Noah Centineo pourrait bientôt incarner le vétéran de la guerre du Vietnam dans le film «John Rambo», un préquel sur le héros autrefois incarné par Sylvester Stallone. Selon le média américain Deadline, les producteurs de Millenium Media, à l'origine des deux premiers volets de la saga culte, auraient entamé des discussions avec le brun ténébreux de 29 ans.

L'intrigue du film est encore tenue secrète, mais remontera aux origines du jeune John Rambo pendant la guerre du Vietnam, devenu un héros culte du 7ème art et joué pour la première fois par un autre acteur que Stallone. Si le premier long-métrage posait brillamment sur écran le problème des anciens combattants traumatisés par le conflit, son scénario est inspiré du roman «First Blood» de David Morell.

Noah Centineo, idole des ados

Et pour prendre la relève de l'iconique Sylvester Stallone, propulsé par «Rocky» en combattant des quartiers populaires de Philadelphie puis idolâtré en «Rambo», guerrier au physique bodybuildé, la jeune recrue de la plate-forme au N rouge Noah Centino. Devenu la coqueluche des adolescentes après la trilogie romantique «A tous les garçons que j'ai aimés» et du film «The Perfect Date», l'acteur de 29 ans a ensuite su se délester de son image de gendre idéal dans des longs-métrages moins lisses, à l'image de son rôle de militaire américain dans «Warfare» d'Alex Garland, récit du conflit irakien ayant eu lieu en 2006.

Noah Centineo incarnera prochainement Ken Masters dans l'adaptation live-action de «Street Fighter» aux côtés de Jason Momoa et Andrew Koji. Réalisé par Kitao Sakurai, le film devrait voir le jour en 2026. Quant à «John Rambo», bien qu'aucun accord n'ait été conclu, les studios Lionsgate semblent grands favoris pour décrocher le prochain volet des aventures du héros aux muscles saillants. Selon certaines sources, le tournage devrait débuter début 2026 en Thaïlande, sous la direction de Jalmari Helander, le réalisateur derrière «Sisu : de l'or et du sang» et «Big Game».

Véritables poules aux oeufs d'or, les cinq films de la franchise ont généré plus de 800 millions de dollars dans le monde entier. Le plus récent, «Rambo : Last Blood», produit par Millennium et Sly's Balboa, a rapporté 92 millions de dollars au box-office.