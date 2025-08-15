«C'est un immense acteur» : Spike Lee annonce vouloir faire un film avec Timothée Chalamet

Le réalisateur de «Do the Right Thing» et «BlacKkKlansman» a annoncé vouloir étoffer sa filmographie avec une collaboration inédite. Spike Lee espère en effet voir un jour Timothée Chalamet devant sa caméra.

Spike lit l'avenir, et il le voit avec Timothée Chalamet. Si les fans ont l'habitude de voir le réalisateur et le héros de «Dune» sur le bord du terrain lors des matchs des New-York Knicks, une collaboration cinématographique pourrait-elle être la prochaine étape ? C'est en tout cas le souhait de celui qui a été président du jury lors de la 73e édition du Festival de Cannes.

Le cinéaste oscarisé a récemment mis les choses au clair sur le podcast Bill Simmons : il n'y a pas de conflit entre lui et l'acteur quant à savoir qui est le plus grand supporter des Knicks à Hollywood, les deux vedettes du 7e art rivalisant d'inventivité quant à leurs tenues aux couleurs orange et bleu de l'équipe new-yorkaise.

«Nous avons parlé de faire un film ensemble»

Le réalisateur de «Malcolm X» a confirmé qu'il n'y avait «aucune compétition» entre eux et qu'il espérait même travailler avec Timothée Chalamet sur un film ensemble à l'avenir. «Écoutez, c'est un type bien, un vrai fan [des Knicks], un excellent acteur, et nous avons parlé de faire un film ensemble une fois son emploi du temps plus libre», a déclaré Spike Lee, avant d'ajouter en riant : Dans les quatre ou cinq prochaines années».

Malheureusement pour le cinéaste de 68 ans, l'acteur révélé dans «Call Me by Your Name» semble bien occupé en ce moment, puisqu'il partira bientôt en tournée promotionnelle pour son prochain film «Marty Supreme». Il tournera également le prochain film de James Mangold, «High Side», ainsi que «Dune : Troisième Partie», avec aux commandes Denis Villeneuve, dont la sortie est prévue en salles en décembre 2026.

Le réalisateur popularisé par «Jungle Fever» a également beaucoup à faire en ce moment, puisqu'il est en train de promouvoir son nouveau film, «Highest 2 Lowest», présenté en avant-première au Festival de Cannes, avec Denzel Washington et Jeffrey Wright. Spike Lee travaille également sur ses prochains projets, «Prince of Cats» et «Da Understudy».