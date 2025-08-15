«Top Gun», «Star Trek»... Paramount dévoile les gros projets sur lesquels le studio va plancher en priorité

Un «Top Gun 3» et une suite pour «Star Trek» ? La Paramount a révélé les juteux projets dans la ligne de mire du studio lors d'une conférence de presse à huis-clos.

La Paramount en fait une montagne, et elle a bien raison. Si les studios DC ont depuis longtemps préparé leur rentrée, Paramount a retardé le moment de faire ses fournitures. Avec dans son cartable d'énormes projets, l'historique studio a dévoilé les franchises sur lesquelles se concentrer en priorité.

«L'une de nos principales priorités est de redonner à Paramount sa place de studio numéro un mondial pour les cinéastes et les talents», a déclaré ce jeudi David Ellison, nouveau PDG de Paramount, lors d'une conférence de presse menée en comité restreint dont a fait partie le média américain «Deadline».

UN «Top Gun 3» en préparation ?

«Les grands cinéastes font de grands films. De notre côté, nous allons accroître stratégiquement la quantité de contenu disponible pour notre service de streaming et nos studios», a ajouté le directeur de la plate-forme.

Si la Paramount a produit en moyenne 11 à 14 longs-métrages par an ces dernières années, la nouvelle recrue de la plate-forme et ancien directeur de Sony Picture Josh Greenstein a déclaré que l'objectif était de produire 15 films par an dès que possible, puis 20 films chaque année dans un avenir proche.

Même si un tel objectif peut sembler être un pari risqué, surtout pour un studio qui a perdu Marvel au profit de Disney en 2009, ce n'est que récemment que la Paramount a enregistré certaines de ses meilleures recettes depuis plus de dix ans. En 2022, «Top Gun : Maverick», le film le plus rentable de la carrière de Tom Cruise (et techniquement, celui de Paramount également au niveau mondial), a atteint 1,29 milliard de dollars de recettes annuelles aux États-Unis et 2,6 milliards de dollars à l'international.

«Top Gun est une priorité pour nous», a déclaré annoncé la co-présidente Dana Goldberg. Bien que cela n'ait pas été officiellement annoncé, la nouvelle est tombée en 2023 : Ehren Krueger («Top Gun : Maverick», «F1») a commencé à travailler sur le scénario du prochain volet. Nul doute donc que la réalisation de «Top Gun 3» sera un objectif de premier ordre pour la Paramount.

un nouveau «Star Trek»

Paramount, propriété de Skydance, a également dans le viseur la saga «Star Trek», dans laquelle David Ellison est impliqué depuis la suite datant de 2013, «Star Trek Into Darkness». Depuis la série originale où l'on faisait la connaissance du célèbre capitaine Kirk il y a bientôt soixante ans, ont défilé des dessins-animés, une dizaine de films et des objets dérivés en tous genres.

Mais hors de question de laisser la franchise à l'abandon : «Star Trek est une priorité pour toute l'entreprise», a déclaré Dana Goldberg.Paramount développe actuellement un film de la saga «Star Trek» mettant en scène de nouveaux personnages, avec Toby Haynes («Andor», «Black Mirror», «Doctor Who») à la réalisation.

Le rachat d'une série devenue phénomène

Du côté des Transformers, la franchise a vu la sortie d'un reboot en live-action, «Transformers : Rise of the Beasts», véritable carton avec 442 millions de dollars au box-office mondial en 2023, et d'un film d'animation, «Transformers One», sorti l'année dernière. Elle fait aujourd'hui partie de la short-list des projets en ligne de mire pour la plate-forme, à l'image de «GI Joe», «Terminator» et «World War Z».

Les créateurs du mastodonte «Stranger Things», Matt et Ross Duffer, seraient actuellement en négociations avancées pour quitter Netflix au profit d'un accord global massif avec Paramount, comme l'a révélé le magazine américain Variety ce jeudi. Un transfert qui réunirait les frères jumeaux avec Cindy Holland, la nouvelle directrice du streaming chez Paramount, et qui avait donné le feu vert à la série paranormale sur la plate-forme au N rouge.

Le calendrier des prochaines sorties en salles de la Paramount se compose comme suit :

2025

«Roofman» – Sortie prévue le 10 octobre

«Regretting You» – Sortie prévue le 29 octobre

«Running Man» – Sortie prévue le 5 novembre

«Bob l'éponge, le film : Un pour tous, tous pirates !» – Sortie prévue le 24 décembre

2026

«Scream 7» – Sortie prévue le 25 février

«Scary Movie» – Sortie prévue le 10 juin

«La Pat'Patrouille : Le film Dino» – Sortie prévue le 31 juillet

«La Légende d'Aang : Le Dernier Maître de l'Air» – Sortie prévue le 9 octobre