Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Indochine : le groupe représentera la France à l’Exposition Universelle d'Osaka

Le groupe culte donnera un concert le 13 septembre prochain, à l'occasion de la journée de la France. [©Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Indochine représentera la France à l’Exposition Universelle 2025, qui a lieu actuellement dans la ville d’Osaka, au Japon. Le célèbre groupe de pop rock français donnera un concert événement le 13 septembre prochain. 

Indochine s'apprête à faire résonner ses tubes au Japon. Nicola Sirkis et ses acolytes vont se produire à Osaka, dans la région du Kansaï, à l’occasion de l’Exposition Universelle 2025. Le légendaire groupe de pop rock a en effet été choisi pour représenter les couleurs de la France lors de cet événement mondial, organisé jusqu’en octobre, et qui rassemble plus de 160 pays pour imaginer ensemble «la société du futur». 

Gratuit, à condition d’avoir un billet pour entrer à l’Exposition Universelle, ce concert événement aura lieu le 13 septembre prochain, lors de la journée spéciale dédiée à l’Hexagone. Indochine se produira sur la scène du Pavillon France, qui a pour fil rouge le thème de «l’Hymne à l’amour». 

Idéalement situé à l’entrée du parcours, il a dépassé les trois millions de visiteurs depuis son ouverture, en avril dernier, et devrait faire salle comble à l’occasion du concert, où se succéderont des titres phares, de «L’Aventurier», à «J’ai demandé à la lune», en passant par le récent «Chant des cygnes». 

Sur le même sujet Indochine en concert à Paris : 5 chiffres fous sur la tournée «Arena tour» Lire

Après ce show, le groupe aux treize millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière, en 1981, repartira sur les routes de France dès le mois d’octobre pour continuer à défendre son dernier opus «Babel Babel», certifié Double Platine, dans le cadre de sa tournée «Arena Tour». La bande passera par Lyon, Paris, Dijon, Orléans, Rennes ou encore Bordeaux. 

MusiquecultureConcertIndochine

À suivre aussi

Après «Vaintimbora», Trinix sort un nouvel album contre le blues de la rentrée
Bruce Springsteen : le chanteur dévoile un titre inédit enregistré il y a cinquante ans
Le rappeur Lil Nas X inculpé pour avoir agressé un policier lors de son arrestation

Ailleurs sur le web

Dernières actualités