Reese Witherspoon s'apprête à produire le film «Polly Pocket» avec Lily Collins

«Polly Pocket», un film en live-action inspiré des célèbres jouets éponymes, sera co-produit par la société de production Hello Sunshine de Reese Witherspoon («La Revanche d'une blonde», «The Morning Show»).

Après le succès phénoménal du film «Barbie», c'est bientôt au tour des jouets Polly Pocket de faire l’objet d’un film dont Lily Collins, la star de la série «Emily in Paris», sera la tête d'affiche et l'une des co-productrices.

Le long métrage en live-action, qui sera co-développé par Mattel Studios, Amazon MGM Studios et Case Study Films, sera également chapeauté par la société Hello Sunshine de Reese Witherspoon («La Revanche d'une blonde», «The Morning Show»), a-t-il été annoncé ce mardi.

Sans Lena Dunham

Comme le souligne Deadline, il avait été annoncé en 2021 que Lena Dunham réaliserait et écrirait le film, mais la créatrice de «Girls» avait fait savoir en juillet 2024 auprès du New Yorker qu'elle n'était plus attachée au projet.

Ce seraient désormais les scénaristes Jordan Weiss et Dan Brier (qui a co-écrit le film «Sweethearts»), qui seraient chargés de l’écriture. Jordan Weiss a notamment créé la série «Dollface» avec Kat Dennings et écrit «Freakier Friday», la suite «Freaky Friday», qui a généré cette année plus de 152 millions de dollars de recettes mondiales (130,71 millions de dollars).

A propos du projet, l’actrice Lily Collins avait déclaré sur son compte Instagram qu’elle adorait les mini poupées depuis toujours, «en tant qu’enfant obsédée par les Polly Pocket, c’est un véritable rêve qui se réalise (…) et j’ai hâte que ces petits jouets soient portés sur grand écran, d’une manière fun et moderne.»

Lancée en 1989, Polly Pocket est une collection de poupées et d'accessoires miniatures. En 2018, Mattel avait relancé une gamme de produits rendant hommage aux origines de la marque à laquelle de nombreux adultes vouent aujourd'hui un véritable culte, allant jusqu'à débourser des millions d'euros pour certaines pièces.

Les enfants d'aujourd'hui peuvent également découvrir cet univers grâce à des dessins animés télévisés et des contenus YouTube. Mattel espère avec cette marque réitérer le succès remporté avec le film «Barbie», plus gros succès au cinéma en 2023 avec 1,38 milliard de dollars (1,19 milliard d'euros) de recettes mondiales.