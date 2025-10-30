Le film «Hello Kitty» sortira à l'été 2028

L'icône mondiale du «kawaï», Hello Kitty, sera la star d'un long métrage qui sortira au cinéma en juillet 2028, annonce Warner Bros.

Tout le monde connaît la petite frimousse de l’icône pop japonaise. Hello Kitty va être la star d’une adaptation en film d’animation (ou en film hybride animation/live-action car les détails n’ont pas encore été dévoilés), ont annoncé ce mercredi les studios Warner Bros.

Après plusieurs années de développement, Warner Bros. Pictures Animation et New Line Cinema passent donc enfin à l'étape suivante.

«Salut Hollywood 🎀🌴🎬 #HelloKittyMovie arrive au cinéma le 21 juillet 2028 !», peut-on lire sur Instagram.

Hello Hollywood 🎀🌴🎬#HelloKittyMovie is coming to theaters July 21, 2028! pic.twitter.com/98LcE2Oxdq — Hello Kitty (@hellokitty) October 30, 2025

«Ce film marque les débuts d'Hello Kitty au cinéma à Hollywood, Hello Kitty et ses amis se lançant dans une aventure cinématographique qui ravira à coup sûr les spectateurs de tous âges», a déclaré le studio dans un communiqué. Le scénario sera signé Dana Fox («Wicked») et la réalisation Leo Matsuda, qui a notamment travaillé sur «Zootopie» ou «Les Mondes de Ralph».

En gestation depuis dix ans, le projet de film autour du célèbre personnage va donc enfin être concrétisé. En 2019, New Line avait déjà annoncé officiellement qu’un film allait voir le jour. «Je suis extrêmement heureux que Hello Kitty et d'autres personnages populaires de Sanrio fassent leurs débuts à Hollywood», avait à l’époque déclaré Shintaro Tsuji. «Hello Kitty est depuis longtemps un symbole d'amitié et nous espérons que ce film ne fera que renforcer ce lien d'amitié à travers le monde», avait ajouté le fondateur de Sanrio.

Machine à cash

Célèbre petite chatte anthropomorphe de la firme Sanrio et star de la culture «kawaii» (la culture du mignon), Hello Kitty a été créée en 1974 par la dessinatrice japonaise Yuko Shimizu. Le personnage est rapidement devenu populaire est est aujourd’hui encore la star de nombreux produits dérivés, décliné sous licences en 50.000 produits (accessoires, vêtements, électro-ménager, jouets, etc.) vendus dans plus de 60 pays.

La franchise Hello Kitty a généré plus de 90 milliards de dollars de recettes depuis sa création. Selon Visual Capitalist, c’est plus que Star Wars et même Mickey Mouse. Un total qui la classe seconde au classement des franchises les plus rentables (derrière Pokémon).