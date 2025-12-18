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«Digger» : Warner Bros. dévoile les premières images très mystérieuses du prochain film d’Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Tom Cruise a dévoilé la première bande-annonce de son film «Digger», une mystérieuse comédie signée Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise danse avec une pelle dans le premier teaser de «Digger», le prochain film du réalisateur de «The Revenant», Alejandro González Iñárritu. 

Ce jeudi, Warner Bros. a diffusé une très courte bande-annonce de cette «comédie». La vidéo a été également diffusée sur le compte Instagram de Tom Cruise. «On fait confiance à Digger», a écrit l'acteur en légende, avant d'ajouter : «DIGGER. Une comédie aux proportions catastrophiques.» 

Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke, Burn Gorman, Michael Stuhlbarg, et John Goodman complèteront le casting.

Dans une interview donnée il y a quelques mois au Hollywood Reporter, Alejandro Iñárritu avait décrit le film comme «une comédie brutale et débridée».

Sur le même sujet «Le cinéma m'a ouvert les yeux» : Tom Cruise récompensé par un Oscar d'honneur Lire

«C'est à la fois effrayant, drôle et magnifique», avait-il ajouté. «Je sais que le public n'attend pas de moi ou de Tom une comédie, et le tournage de ce film a été terrifiant, mais je n'aime pas me répéter, et chaque film devrait susciter un peu de peur.»

CinémacultureTom CruiseAlejandro González Iñárritu

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