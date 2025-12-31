CANAL+ prolonge son partenariat historique avec Warner Bros. Discovery pour plusieurs années

CANAL+ et son partenaire historique Warner Bros. Discovery ont annoncé la conclusion d'un nouvel accord «marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l’échelle internationale».

Deux mastodontes prolongent leur alliance. Canal + et Warner Bros. Discovery ont annoncé, ce mercredi après-midi, la signature d'un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires, «marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l’échelle internationale».

🖊️CANAL+ et son partenaire historique Warner Bros. Discovery sont heureux d’annoncer la conclusion d’un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires, marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l’échelle internationale. pic.twitter.com/12W2uLL9YB — CANAL+ group (@canalplusgroupe) December 31, 2025

«Cet accord élargi porte à la fois sur la distribution de HBO Max et le renouvellement de plusieurs chaînes thématiques de Warner Bros Discovery, dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Europe», a expliqué Canal+ dans son communiqué.

un développement important en afrique

Il s’inscrit dans la continuité des accords structurants conclus en France en 2024, avec d’une part, le renouvellement de l’accord de diffusion en première exclusivité payante des films Warner Bros. Pictures seulement six mois après leur sortie en salles en France, et d’autre part, l’intégration de HBO Max au sein de certaines offres du groupe CANAL+, avec le renouvellement de l’accord de distribution de 22 chaînes thématiques dont Eurosport et 4 chaînes gratuites dont TVN.

L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal+ de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.

Le partenariat entre Canal+ et WBD se prolonge et s'intensifie aussi en Europe à travers plusieurs renouvellements de chaines dans des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que l'extension de la distribution de HBO Max via Canal+ à la Belgique et à l'Autriche.

«Cet accord renforce l'accès pour les abonnés du groupe Canal+ aux contenus emblématiques de Warner Bros. Discovery, via HBO Max et certaines chaînes, dont les séries et films premium qui contribuent au rayonnement international du studio», a ajouté le groupe.

warner négocie avec netflix

Le groupe de télévision et cinéma Warner Bros Discovery (WBD) est par ailleurs en négociation avec Netflix pour un potentiel rachat. En concurrence avec Paramount Skydance, Netflix a toujours la préférence de WBD pour le moment.

À la suite d'une offre de Paramount Skydance, le conseil d'administration de WBD a fait savoir dans un communiqué que la proposition n'était «pas dans l'intérêt de WBD», recommandant à ses actionnaires de privilégier l'offre de Netflix.

Une préférence qui peut étonner puisque l'offre de Netflix est estimée à 82,7 milliards de dollars (70,5 milliards d'euros), tandis que celle de Paramount s'élève à 108,4 milliards de dollars. Le conseil d'administration a jugé l'offre de Netflix, plus intéressante car plus stable financièrement.

Un accord a même été annoncé entre Warner Bros et Netflix début décembre mais des doutes subsistent sur l'avis des régulateurs qui doivent valider le rachat. La question de la concurrence se pose. Le projet fera probablement «l'objet d'un examen approfondi de la part des régulateurs américains et européens, car il soulève des craintes légitimes de monopole», a commenté dans une note l'analyste Kathleen Brooks, de XTB, rapportait l'AFP au moment de l'annonce de l'accord.