Actor Awards 2026 : voici le palmarès complet de la 32e édition

Dernière grande étape avant les Oscars, les Actor Awards, décernés par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA, ont eu lieu ce dimanche à Los Angeles. Voici le palmarès complet de cette 32e édition.

Organisée ce dimanche à Los Angeles, la cérémonie des Actor Awards, dernière grande cérémonie du 7e art aux Etats-Unis avant les Oscars, a récompensé les meilleures performances au cinéma et à la télévision de l'année.

Sur la liste des lauréats figurent les acteurs de «Sinners». Porté par Michael B. Jordan, qui est reparti avec le prix du meilleur acteur dans un rôle principal, le thriller vampirique de Ryan Coogler s'est imposé devant «Une bataille après l'autre». Côté télévision, «The Pitt» et «The Studio» sont les grands gagnants.

Meilleure actrice

Jessie Buckley dans «Hamnet» - lauréate

Rose Byrne dans «If I had legs I’d kick you»

Kate Hudson dans «Sur un air de blues»

Chase Infiniti dans «Une bataille après l’autre»

Emma Stone dans «Bugonia»

Meilleur acteur

Timothée Chalamet dans «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio dans «Une bataille après l’autre»

Ethan Hawke dans «Blue Moon»

Michael B. Jordan dans «Sinners» - lauréat

Jesse Plemons dans «Bugonia»

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion dans «Marty Supreme»

Ariana Grande dans «Wicked II»

Amy Madigan dans «Weapons» - lauréate

Wunmi Mosaku dans «Sinners»

Teyana Taylor dans «Une bataille après l’autre»

Meilleur acteur dans un second rôle

Miles Caton dans «Sinners»

Benicio del Toro dans «Une bataille après l’autre»

Jacob Elordi dans «Frankenstein»

Paul Mescal dans «Hamnet»

Sean Penn dans «Une bataille après l’autre» - lauréat

Meilleur ensemble d’acteurs

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Une bataille après l’autre»

«Sinners» - lauréat

Meilleures cascades dans un film

«F1»

«Frankenstein»

«Mission : Impossible - The Final Reckoning» - lauréat

«Une bataille après l’autre»

«Sinners»

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Claire Danes dans «The beast in me»

Erin Doherty dans «Adolescence»

Sarah Snook dans «All her fault»

Christine Tremarco dans «Adolescence»

Michelle Williams dans «Dying for sex» - lauréate

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Jason Bateman dans «Black Rabbit»

Owen Cooper dans «Adolescence» - lauréat

Stephen Graham dans «Adolescence»

Charlie Hunnam dans «Monster : The Ed Gein Story»

Matthew Rhys dans «The beast in me»

Meilleure actrice dans une série dramatique

Britt Lower dans «Severance»

Parker Posey dans «The White Lotus»

Keri Russell dans «The Diplomat» - lauréate

Rhea Seehorn dans «Pluribus»

Aimee Lou Wood dans «The White Lotus»

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown dans «Paradise»

Billy Crudup dans «The Morning Show»

Walton Goggins dans «The White Lotus»

Gary Oldman dans «Slow Horses»

Noah Wyle dans «The Pitt» - lauréat

Meilleure actrice dans une série comique

Kathryn Hahn dans «The Studio»

Catherine O’Hara dans «The Studio» - lauréate

Jenna Ortega dans «Wednesday»

Jean Smart dans «Hacks»

Kristen Wiig dans «Palm Royale»

Meilleur acteur dans une série comique

Ike Barinholtz dans «The Studio»

Adam Brody dans «Nobody wants this»

Ted Danson dans «A man on the inside»

Seth Rogen dans «The Studio» - lauréat

Martin Short dans «Only murders in the building»

Meilleur casting dans une série dramatique

«The Diplomat»

«Landman»

«The Pitt» - lauréat

«Severance»

«The White Lotus»

Meilleur casting dans une série comique

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only murders in the building»

«The Studio» - lauréat

Meilleures cascades dans une série

«Andor»

«Landman»

«The Last of Us» - lauréat

«Squid Game»

«Stranger Things