Eurovision 2026 : 4 choses à savoir sur Monroe, la représentante de la France

Ce soir lors de la finale de l'Eurovision, qui se tiendra en Autriche, la France sera représentée par Monroe. À seulement 17 ans, elle tentera de séduire l’Europe avec son titre «Regarde !». Voici 4 choses à savoir sur cette jeune cantatrice franco-américaine.

Révélée par «Prodiges»

Chanteuse lyrique de 17 ans, Monroe s’est fait connaître du grand public l’année dernière, en remportant la 11e saison du télé-crochet français «Prodiges». Celle qui succède ainsi à Louane, avait conquis le jury et le public avec son interprétation de «L’Élixir d’amour : Una furtiva lagrima» de Donizetti, ou encore l'air de la Reine de la nuit, tiré de «La Flûte enchantée» de Mozart.

Une reprise virale de «Berghain»

En décembre dernier, la jeune cantatrice a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une reprise du titre «Berghain» de Rosalía. Interprétée lors d’un flashmob à la gare de King’s Cross, à Londres, au côté du pianiste Julien Cohen, la performance a rapidement enflammé TikTok, où la vidéo cumule près de 8 millions de vues.

@juliencohen_piano I played Rosalia’s new song Berghain on ROLI’s amazing light-up Piano in London King’s Cross station ! It was so much fun to create this classical-rock flashmob in the set-up prepared by @ROLI Create With the beautiful voices of @monroe.musique and @innocentmasukuofficial and the epic guitar solo of @Olly Pearson ! Drums: @Geneva London | Drummer 🥁👧🏾 Choir: @Eeva ♬ original sound - Julien Cohen

Des débuts dans la chorale de son église

Née d'une mère française et d'un père américain, Monroe a grandi dans l’Utah, près de Salt Lake City, entourée de quatre frères. C’est là-bas, au sein de la chorale de son église, qu’elle a découvert sa passion pour le chant. «J’ai été bouleversée de voir l’émotion spirituelle que la musique, par ma voix, pouvait provoquer chez les gens. J’ai compris que c’était cela que je voulais faire de ma vie», a-t-elle confié à France Catholique.

Un premier album et une tournée

L'artiste franco-américaine a sorti son premier album en novembre dernier, «Monroe». Elle y interprète des grands airs comme «O mio Babbino Caro» de Puccini, mais aussi des classiques revisités à l’instar de «L’Hymne à l’amour», «Con te partirò» ou encore «Over the Rainbow». Ce disque s’accompagne d’une tournée spirituelle prévue dès ce printemps à travers les églises et les cathédrales de France.