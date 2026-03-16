Rosalia donne le coup d'envoi de sa tournée mondiale ce lundi à Lyon

La star espagnole Rosalia se produira dès ce lundi à Lyon (Rhône) donnant le coup d’envoi de sa tournée mondiale LUX Tour dans la capitale des Gaules, suivi de deux dates à Paris les 18 et 20 mars.

Un événement attendu. Lauréate du Brit Award de la meilleure artiste internationale au début du mois, la star espagnole Rosalia a rendez-vous avec le public français.

L’artiste, dont le dernier album Lux est sorti en février dernier, donnera, ce lundi soir, le coup d’envoi de son Lux Tour à l’Arena de Lyon, réservant à la France la première date de sa tournée mondiale.

Et le phénomène de la pop a déjà pris possession des lieux, comme elle l’a partagé sur ses réseaux vendredi 13 mars, dévoilant plusieurs clichés d’elle-même sur scène.

Deux dates à Paris dans la foulée

Elle rejoindra ensuite la capitale, pour deux dates parisiennes, où elle est attendue les mercredi 18 et vendredi 20 mars à l’Accor Arena. Deux concerts mêlant pop et flamenco qui affichent complet.

Un événement qui se poursuivra jusqu’en septembre prochain et fera escale dans diverses villes européennes mais aussi aux Etats-Unis, au Canada et sur le continent sud-américain.

Au total, l’artiste lauréate de deux Grammy Awards du meilleur album de rock latino, urbain ou alternatif pour «Motomami» et «El Mal Querer», respectivement décrochés en 2023 et 2020 donnera 42 concerts à travers 17 pays dont l’Espagne, la Suisse, l’Italie, l'Allemagne au printemps et cet été avant de s’envoler pour l’Amérique en juin.