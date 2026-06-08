Ariana Grande a lancé son «Eternal Sunshine Tour», sa première tournée en sept ans

La chanteuse américaine Ariana Grande a donné ce week-end à Oakland le coup d'envoi de son très attendu «Eternal Sunshine Tour». Après une série de concerts à travers les États-Unis, la pop star achevera sa tournée à Londres, où elle enchaînera dix concerts d'août à septembre.

Après sept ans loin de la scène, Ariana Grande a retrouvé son public ce week-end. La chanteuse américaine a donné le coup d'envoi de sa tournée «Eternal Sunshine» à Oakland, en Californie, devant une salle comble. Un retour événement pour la star de 32 ans, qui n'avait plus effectué de tournée depuis le «Sweetener World Tour», en 2019.



Pour ces retrouvailles, Ariana Grande a vu les choses en grand en orchestrant un show immersif explorant les différentes facettes de l'amour et de la guérison. Décors monumentaux, chorégraphies soignées et multiples changements de tenues ont rythmé ce spectacle porté par les titres de son dernier album, paru en 2024.

Les spectateurs ont notamment pu entendre «Yes, And?», «We Can't Be Friends (Wait for Your Love» et «Supernatural», mais aussi reprendre en chœur ses plus grands succès, de «Thank U, Next» à «7 Rings».

L'artiste aux 363 millions d'abonnés sur Instagram a également réservé une surprise à ses fans en interprétant «Hate That I Made You Love Me», premier extrait de son prochain album, «Petal», attendu en juillet.

Émue, la chanteuse a pris le temps de remercier son public pour sa fidélité après plusieurs années consacrées au cinéma, notamment à la saga «Wicked», dans laquelle elle incarne le rôle de Glinda.

Pour mémoire, Ariana Grande posera ensuite ses valises à Los Angeles avant de poursuivre sa route vers Atlanta, New York et Chicago. Après quoi la reine de la pop fera une ultime escale à Londres, où elle donnera dix concerts à l'O2 Arena, du 15 août au 1er septembre.