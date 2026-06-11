Coupe du monde 2026 : Non «Dai Dai» de Shakira n’est pas l’hymne officiel de la compétition

Alors que Shakira était attendue sur la scène de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde football au Mexique, son tube «Dai Dai» n’est pas l’hymne officiel de la compétition. Le morceau officiel est DNA et regroupe plusieurs artistes dont le DJ français David Guetta.

Une vérité à rétablir. Shakira a tellement marqué l’histoire de la Coupe du monde de football avec ses tubes «Hips don’t lie» en 2006 et «Waka Waka» en 2010 que les fans ont été nombreux à penser que c’était une nouvelle fois le cas avec «Dai Dai», la chanson qu’elle a interprété sur la scène de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde football au Mexique, ce soir.

Et pourtant, ce n’est pas le cas. La FIFA a publié un communiqué pour préciser que le morceau DNA (ADN en français) était l’hymne officiel de la compétition, réunissant plusieurs artistes de renommée internationale, le DJ français David Guetta, le ténor italien Andrea Bocelli, la chanteuse américaine Megan Thee Stallion, et la chanteuse-compositrice EJAE. Il sera lui aussi interprété lors de la première cérémonie d’ouverture au stade Azteca de Mexico.

«Le titre de la chanson, DNA, est on ne peut plus clair », a confié Andrea Bocelli dans le communiqué officiel de la FIFA. «Le football fait partie de ma vie depuis toujours et occupera toujours une place très spéciale dans mon cœur. Être invité à chanter l'hymne de la Coupe du Monde de la FIFA et à participer à la cérémonie d'ouverture est un honneur qui me touche profondément», peut-on lire également.