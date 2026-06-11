Michael : quel record le film vient-il de décrocher en France ?

Moins de deux mois après sa sortie, «Michael» est devenu le biopic le plus vu en France, devant «La Môme».

«Michael» d’Antoine Fuqua s’offre un record en France. Le long métrage consacré au début de carrière de Michael Jackson jusqu’à la fin des années 1980 fait un carton dans l’Hexagone. A tel point que depuis sa sortie le 22 avril dernier, il est devenu mercredi, le biopic ayant rassemblé le plus de spectateurs dans les salles françaises dans l’histoire du cinéma.

Il détrône «La Môme»

Avec 5.250.835 entrées enregistrées, Michael s’offre un score historique qui lui permet de détrôner «La Môme», d’Olivier Dahan sorti en 2007. Le biopic porté par Marion Cotillard dans le rôle d'Edith Piaf avait enregistré 5.242.769 entrées, permettant par ailleurs à Marion Cotillard de décrocher le César et l’Oscar de la meilleure actrice l’année suivante.

🟦 Avec 5.250.835 entrées cumulées au terme de sa 7e semaine, #MIchael est devenu le plus gros score historique d'un biopic en France devant #LaMôme (5.242.769 entrées). cc @UniversalFRpic.twitter.com/KiMNgPx5gJ — Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) June 10, 2026

Un tel destin attend-il Jaafar Jackson, qui incarne à l’écran son oncle, après deux années d’entraînement intensif pour camper le rôle ?

En attendant, le long métrage qui n’aborde pas les polémiques entourant la vie de Michael Jackson poursuit sa success story et devrait prochainement décrocher un autre record. Celui du biopic le plus rentable dans l’histoire du cinéma. Avec déjà 900 millions de dollars au box-office mondial, le film est en passe de dépasser «Bohemian Rapsody», qui avait enregistré 911 millions de recettes, selon les chiffres d'Allocine, en retraçant l’histoire de groupe Queen et de son chanteur Freddie Mercury, interprété par Rami Malek.

Assurément le succès de ce biopic est à l'image de la carrière artistique de l'interprète de Thriller, phénoménal.