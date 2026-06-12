David Guetta : Jennifer Lopez en invitée surprise, jeux de lumières, feu d'artifice... Le DJ électrise le Stade de France

Devant plus de 80.000 fans, David Guetta a assuré le show ce jeudi soir lors de son incroyable passage au Stade de France. Le premier d'une série de trois concerts qui restera dans les annales.

Un show à couper le souffle. Ce jeudi 11 juin, plus de 80.000 personnes ont assisté au concert de David Guetta au Stade de France, le premier d’une série de trois dans l’enceinte de Saint-Denis (93). Le DJ superstar de 58 ans avait promis un moment exceptionnel et le résultat a été à la hauteur des espérances. Son «Ultimate Monolith Show», en référence à l’immense monolithe de plus de trente mètres de hauteur érigé pour ce spectacle, a séduit ses fans venus de France et d’ailleurs.

Après la performance d’Armin van Buuren et Afrojack en première partie, David Guetta a été ovationné lors de son entrée dans l’arène. «Paris, ce soir je joue dans ma ville, à la maison, là où tout a commencé. Ce premier show ça va être très spécial», a-t-il déclaré avant de reprendre une quantité de tubes dont «Titanium» et «Right now».

Jennifer Lopez performando “On the Floor” no show de David Guetta agora há pouco em Paris. pic.twitter.com/BbcXiSxBqF — Jennifer Lopez Brasil (@jlobrasil) June 11, 2026

La soirée s’est poursuivie avec l’arrivée surprise de la chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez. Un secret bien gardé depuis leur prestation commune au Festival Coachella en avril dernier. Ensemble, les deux stars ont repris le titre «Save me tonight» que les fans ont pu découvrir en mars dernier, avant que l’ex de Ben Affleck n’entonne son célèbre «On the floor». Puis, ce fut au tour du chanteur américano-sénégalais Akon de créer l’événement et d’interpréter «Sexy Bitch» avec David Guetta.

Pendant deux heures, le DJ qui a pu compter sur le soutien de sa famille, dont son fils Elvis présent dans les gradins, a présenté un show incroyable fait de jeux de lumières qui s’est soldé par un impressionnant feu d’artifice et quelques larmes de l’artiste, lequel a promis encore de belles surprises pour les deux concerts à venir ce vendredi et ce samedi soir.