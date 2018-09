Laurie Cholewa : «Ce concert caritatif doit rester festif»

Initiée par l’animatrice, la 7e édition de «Leurs voix pour l’espoir» réunira le 1er octobre, à l’Olympia, de nombreuses personnalités venues soutenir la lutte contre le cancer du pancréas. Un show bientôt rediffusé sur C8 et CStar.

Que nous réserve cette soirée de près de trois heures ?

Une quinzaine d’artistes, dont Jenifer, Soprano, Boulevard des Airs, Elie Semoun, Vianney ou Madame Monsieur qui a représenté la France au concours de l’Eurovision cette année, se donneront rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes ou chanter lors de medleys, de duos ou de collégiales.

Nous souhaitons que ce concert soit festif et plein d’espoir afin d’offrir une parenthèse enchantée aux malades présents dans la salle. Des médecins, des professionnels de santé et des patients apporteront également leurs témoignages sur cette terrible maladie.

Pourquoi avoir initié ce projet ?

Mon père est mort des suites d’un cancer du pancréas, à seulement 55 ans et en moins de trois mois. Malgré la peine, j’ai décidé d’agir. J’ai donc eu l’idée de créer un événement pour sensibiliser l’opinion publique et récolter des fonds pour la Fondation Arcad (Aide et recherche en cancérologie digestive). Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à cette association. Les billets pour l'Olympia sont actuellement disponibles dans les points de vente habituels.

A quoi sert l’argent récolté ?

Les médecins tentent de trouver les causes de ce cancer du pancréas qui ne cesse de progresser. L’argent récolté permet notamment de financer des travaux de recherche sur des traitements qui pourraient fonctionner.

Souhaiteriez-vous proposer ce rendez-vous caritatif en province ?

J’aimerais organiser une ou deux dates en province. Nous recevons beaucoup de demandes. Malheureusement, pour organiser ce genre de spectacle, il nous manque des financements. Je souhaiterais également mettre en place un dîner caritatif, sachant que l’un de nos plus grands chefs, Joël Robuchon, vient de disparaître des suites cancer, cela peut être porteur…

Concert «Leurs voix pour l’espoir», le 1er octobre, à 20h30, à l’Olympia (Paris, 9e).