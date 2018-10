Les voleurs se trompent et emportent un butin fait d’origan au lieu de cannabis

Ils ont dû être verts de rage. Des voleurs en herbe du Colorado ont récemment fait erreur sur la marchandise en cambriolant un dispensaire de cannabis, légale dans cet Etat américain.

Après avoir encastré un mini-van dans l’enseigne Native Roots, ils ont en effet dérobé quelques t-shirts et des cartons remplis d’herbe... qui n’était autre que de l’origan. Et pour cause, tous les produits à base de cannabis avaient été entreposés dans le coffre-fort du magasin.

Laissant derrière eux leur véhicule-bélier et le dispensaire dévasté, les auteurs du casse raté sont repartis avec précipitation et sans encombre, leurs kilos d’herbes aromatiques sous le bras.

Lot de consolation : ils auront désormais de quoi concocter de bons petits plats.