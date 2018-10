Halloween : 10 idées de maquillage repérées sur Instagram

Le 31 octobre, petits et grands célèbreront Halloween. Si le temps manque pour se procurer un costume terrifiant, opter pour un maquillage Dia de los muertos, extraterrestre ou encore Joker offre une alternative tout aussi efficace. Ces dix suggestions repérées sur Instagram feront leur effet.

Sugar skull, masque «effet dentelle», jeu d'optique ou encore clin d'œil à l'emblématiques citrouille d'Halloween, ces maquillages peuvent tous être réalisés avec un peu d'entraînement et une bonne palette.

La femme araignée

Balais, citrouille et toile d'araignée sont de grands classiques à Halloween. Pour un rendu plus stylisé, seul l'animal velu est ici mis en valeur. Arachnophobes s'abstenir.

Le maquillage dia de los muertos

Inspiré de la tradition Mexicaine du Dias de los muertos, ce maquillage est un must ces dernières années. Il demande un peu d'entraînement, mais le résultat confère une touche plus féminine que la variante zombie. A accessoiriser avec une couronne de fleurs.

La Dame blanche

Le mythe de la dame blanche croise sur son chemin le terrible Joker au sourire ravageur. Le résultat : un mariage réussi facile à réaliser pour un effet comic strip.

Effet Trompe l'œil

Un visage découpé en lamelles. Cette illusion d'optique, rendue possible grâce à un effet trompe l'œil, nécessite un peu de travail. Ca tombe bien, il reste dix jours pour s'entraîner. Et pour un look plus sanguinolent, il suffit de remplacer les couches vertes par une variante rouge.

Le masque en dentelle

Chic et ne nécessitant qu'un crayon blanc et quelques perles à coller, ce masque «effet dentelle» accompagnera parfaitement une longue tunique noire à capuche ou une couronne de fleur.

Le retour de Joker

Pas de sourire carnassier pour ce Joker-là. Si l'on retrouve ses sourcils en accent circonflexe et sa bouche rougeoyante, cette version de l'anti héro de DC Comics sort des sentiers battus pour un look plus dandy que pop.

Clin d'oeil à l'incontournable citrouille

Traditionnellement les enfants transforment pour Halloween les citrouilles en lampes fantasmagoriques. Ce maquillage joue avec les codes en reprenant les formes que les petits donnent à cette cucurbitacée pour les décliner sur les paupières. Discret et original.

Double face

Côté pile, une jolie jeune fille. Côté face, une vieille dame au regard triste. Cette année, plutôt que de croiser des morts-vivants, pourquoi ne pas innover en jouant avec l'espace-temps avec plus de subtilité.

Roswell es-tu là?

Qui dit Halloween, dit créature étrange. Et à ce petit jeu, les extraterrestres tiennent toujours une place de choix dans l'imaginaire collectif. En tête, le fameux personnage de Roswell à reproduire sans trop de difficultés.

Sugar skull "bling bling"

Tout un art. Pour un maquillage Dia de los muertos haut de gamme, on joue la carte du bling bling en mêlant bijoux à coller et paillettes dorées.