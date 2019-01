Qui sont les finalistes de Destination Eurovision ?

Au terme de deux soirées, le jury et le public ont tranché. Les huit finalistes de l’émission Destination Eurovision, qui décidera quel chanteur nous représentera lors du concours en mai prochain, sont désormais connus.

Bilal Hassani, Chimène Badi, Silvàn Areg et Aysat étaient les quatre premiers interprètes déjà qualifiés de l’émission de France 2.

Samedi 19 janvier, neuf candidats se sont affrontés pour les rejoindre sur la tant attendue finale de Destination Eurovision.

Après une première sélection faite par le jury, les téléspectateurs ont accordé leur vote, dans l'ordre, à Seemone, Emmanuel Moire, The Divaz et enfin Doutson.

Des révélations...

En terminant première du vote du jury international et deuxième du public, la chanteuse Seemone, en lice avec une émouvante ballade en piano-voix dédiée à son père, s'est classée première de sa demi-finale avec 113 points. Un score qui entretient le suspense, alors que le nom de Bilal Hassani est sur toutes les lèvres.

Si Chimène Badi et Emmanuel Moire sont sans surprise dans le top 8, Bilal s'impose justement comme la révélation de ce concours. Le jeune homme, au look androgyne et à la voix puissante, est en tête de tous les sondages. Sur Youtube, son titre «Roi» atteint quasiment les 5 millions de vues, un véritable record. Reste à savoir s'il ira au bout de cette aventure ou s'il sera distancé par des professionnels confirmés ou des candidats plus inattendus.

Avec leurs voix puissantes et leur look glamour, les chanteuses du trio The Divaz ont su conquérir le coeur des téléspectateurs avec leur titre «La voix d’Aretha», en hommage à la grande Aretha Franklin. Doutson a lui aussi été très à l’aise sur sa chanson «Sois un bon fils», au style à la fois caribéen et urbain.

...et des déceptions

La Québécoise Gabriella, avec sa chanson «On cherche encore», était très appréciée du public, notamment sur les réseaux sociaux, mais elle n’a malheureusement pas été qualifiée.

La déception aura surtout été immense pour la chanteuse Florina, éliminée lors de la première demie-finale, le 12 janvier. Visiblement très stressée, la jeune candidate avait fait quelques fausses notes lors de sa prestation live. Alors que son titre «In the Shadow» (dans le même style que Chandelier, de Sia), était l'un des plus écoutés sur le compte Youtube de Destination Eurovision, la candidate n’a reçu aucun point de la part du jury international. «J’ai vécu comme une humiliation le fait d’avoir été la seule candidate à avoir reçu zéro point de la part des jurés internationaux. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. J’aimerais comprendre pourquoi j’ai été rejetée à ce point », s’est interrogée Florina dans une vidéo sur Instagram.

Samedi 26 janvier, on connaîtra enfin le nom de l'artiste qui représentera la France lors de l'Eurovision 2019 à Tel-Aviv en Israël, en mai prochain.