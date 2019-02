Les 5 documentaires pour tout savoir sur la Lune

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, l’homme foulait le sol lunaire pour la première fois. Pour tout savoir sur cet astre indispensable à la vie sur Terre, nous avons sélectionné cinq documentaires passionnants à regarder sans modération.

Lune (Studiocanal)

Documentaire poético-scientifique réalisé par François de Riberolles en 2015, « Lune » met en images plus de quatre milliards d’années d’évolution, de la naissance de ce satellite – dont l’origine exacte reste encore une énigme – à son rôle indispensable à la vie sur Terre, en passant par la quantité de mythes et croyances qui l’entourent. Images de synthèse ou animées se mêlent aux prises de vues réelles pour raconter l’histoire de cet astre en tout point fascinant. Un documentaire qu’il faut absolument voir.

Opération Lune (ARTE - VOD)

Diffusé le 1er avril 2004 sur Arte, «Objectif Lune» est un «documenteur» – un faux-documentaire – réalisé par William Karel en 2002 qui s’amuse, avec beaucoup de sérieux, de la théorie du complot affirmant que les États-Unis n’ont jamais mis le pied sur la Lune, et que le réalisateur Stanley Kubrick en personne aurait été engagé par la NASA pour mettre en image un faux-alunissage dans un studio hollywoodien. Le tout avec la bénédiction du président de l’époque, Richard Nixon. En mêlant des faux témoignages avec des vrais – notamment ceux de Donald Rumsfled, Henry Kissinger, ou encore Christiane Kubrick – «Objectif Lune» pourrait presque passer pour un vrai documentaire (William Karel s’en était amusé lors d’une conférence) tant sa réalisation est crédible. Une véritable leçon sur le pouvoir des images et de leur manipulation.

The last man on the Moon (Netflix)

Visible sur Netflix, ce documentaire raconte l’incroyable histoire de Eugene A. Cernan, le dernier homme à avoir foulé le sol lunaire lors de la mission Apollo 17 en décembre 1972. Ce film montre les sacrifices consentis par ce pionnier de la conquête spatiale, notamment l’impact que son engagement a eu sur sa vie de famille. Un récit palpitant.

Destination Lune, les anciens nazis de la NASA (ARTE.TV)

L’alunissage d’Apollo 11 en 1969 n’aurait pas été possible sans la participation active de centaines d’ingénieurs et techniciens allemands travaillant pour la NASA. Des années auparavant, ces derniers œuvraient sous les ordres d’Hitler, pendant la Seconde Guerre Mondiale, à l’amélioration des techniques d’armements du IIIe Reich, avec notamment la mise au point de plusieurs missiles, dont les «V2» qui causeront la mort de plusieurs milliers de personnes. Ce documentaire revient sur le recrutement controversé de ces employés allemands qui furent célébrés comme des héros par les Américains malgré leur participation active au sein du régime nazi. Ou comment le gouvernement américain s’est joué des questions éthiques et morales pour développer son programme de conquête spatiale pendant la Guerre Froide. Disponible sur Arte.tv jusqu’au 7 avril 2019.

Lune, le huitième continent (ARTE)

Une nouvelle course vers la Lune a commencé. Le documentaire «Lune, le huitième continent» rend compte de la compétition opposant la Chine, la Russie, l’Inde, et les États-Unis – mais aussi le Brésil, l’Europe et le Japon – dans la conquête de ce territoire qui revêt une importance stratégique et économique colossale pour ces pays qui se rêvent en superpuissances spatiales. La Chine prévoit d’y emmener ses premiers taïkonautes en 2036. La Lune représente également un point stratégique pour les futures missions habitées vers Mars. Le film se penche également sur les projets des investisseurs privés – Jeff Bezos (Blue Origin, Elon Musk (SpaceX) ou encore Richard Branson (Virgin Galactic) – qui souhaitent faire de la Lune un nouvel espace économique. Disponible jusqu’au 8 mars.