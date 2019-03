Une pétition lancée pour que Chabat et Darmon dansent la carioca au festival de Cannes

Le célèbre «Youpi… dansons la carioca» pourrait bien retentir au prochain Festival de Cannes. Les nostalgiques du duo mythique Alain Chabat-Gérard Darmon ont lancé une pétition réclamant le retour de leur carioca d’anthologie, sur la scène du Palais des Festivals.

Plus de 17.000 fans ont déjà signé la pétition pour revoir cette chorégraphie inoubliable.

A l’origine de cette demande, le Stagiaire des Affiches, spécialiste du détournement d'affiches de cinéma sur les réseaux sociaux, en association avec Sens Critique.

«Ce serait absolument incroyable que cette année, au Festival de Cannes, Alain Chabat et Gérard Darmon renfilent leur plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi porté triple loots au son de la Carioca, MAIS POUR DE VRAI CETTE FOIS-CI !», peut-on lire dans le descriptif de la pétition.

«Signez cette pétition, partagez-la autour de vous pour que l'info atteigne les oreilles des principaux décisionnaires : Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, Alain Chabat, Cariociste et serveur de Burger, Gérard Darmon, Cariociste et voix grave (mais pas que).»

«LA CITÉ DE LA PEUR» FÊTE SES 25 ANS

Cette campagne tombe à pic, puisque «La Cité de la peur», sortie en 1994, fête ses 25 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire en beauté, la sortie d’un Blu-Ray, courant mai, devrait ravir les fans. Le film sera également disponible en streaming sur MyCanal et Netflix, et une nouvelle diffusion en salles a également été annoncée par Thierry Lacaze, directeur de la distribution salles, vidéo et VOD de Studio Canal.

Et la réponse est ....oui!!!! Un film @STUDIOCANAL — thierry lacaze (@titilacaze) 28 décembre 2018

Et les signataires de la pétition pourrait bien voir leur vœu exaucé, si l’on se fie au tweet encourageant du Festival de Cannes.