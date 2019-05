The Handmaid’s tale : la bande annonce de la saison 3 promet du changement

Inspirée du roman de Margaret Atwood, la série américaine «The Handmaid’s tale» est de retour pour une troisième saison sur Hulu dès le 5 juin prochain. La bande annonce promet un virage combatif.

Dans la bande-annonce de la saison 3 de «The Handmaid’s tale», en français «La servante écarlate», les téléspectateurs retrouvent l'héroïne June, bien déterminée à mener la résistance contre le régime dictatorial et ultra-puritain de Gilead.

Face caméra, on y voit la servante écarlate du commandant Fred Waterford, interprétée par l’actrice Elizabeth Moss, affirmant sa volonté de rébellion dans une société finalement pas si éloignée de la nôtre.

La série « The Handmaid's Tale » dépeint la vie d'une servante, dans une Amérique futuriste et dystopique frappée par la stérilité, dans laquelle une dictature, sous forme de secte religieuse, a pris le pouvoir. Elle impose un nouveau système de castes où les femmes, privées du statut de citoyennes, réduites en esclavage et soumises à la torture et au viol dans l'unique but de procréer, doivent porter l'enfant de leur Commandant.

Alors que la série a largement dépassé le scénario du roman, Margaret Atwood a annoncé une suite à son livre, publié en 1985. L'ouvrage sortira le 10 septembre 2019 en anglais. A noter qu'en France, la saison 3 sera proposée sur OCS dès le 6 juin.