Game of Thrones, saison 8 : Emilia Clarke (Daenerys) livre ses impressions sur la fin de la série (SPOILERS)

La série à succès Game of Thrones s'est achevée dimanche 19 mai, aux Etats-Unis. L'actrice Emilia Clarke, qui a incarné le personnage de Daenerys Targaryen durant les 8 saisons, est revenue sur la fin de la série, qui l'a particulièrement chamboulée. Attention, spoilers.

Emilia Clarke a dû faire ses adieux à l'inoubliable Daenerys, qui après avoir détruit tout Port-Réal dans l'épisode 5, meurt tragiquement sous un coup de poignard de l'homme qu'elle aime, Jon Snow, dans cet épisode final tant attendu.

«Sidérée», l'actrice a reconnu auprès du site américain Entertainment Weekly n'avoir «absolument pas vu venir» cette fin.

«J'ai pleuré» à la lecture du script, en arrivant au passage de sa mort, a raconté l'actrice. «Et je suis partie faire un tour. Je suis sortie de la maison, j'ai pris mes clés et mon téléphone et je suis rentrée avec des ampoules au pied. Je ne suis pas revenue pendant cinq heures. Je me disais : «Comment je vais faire ça ?'».

«Je reste du côté de Daenerys»

Malgré la folie meurtrière de Daenerys dans l'avant-dernier épisode de Game of Thrones, Emilia Clarke est restée très attachée à son personnage et a continué de le défendre.

«C'était une vraie lutte que de lire ce script. Elle démarre sincèrement avec les meilleures intentions et de vrais espoirs que rien ne va saborder ses meilleurs plans. Le problème est que les Stark ne l'aiment pas et elle le voit. Elle leur donne une chance et ça ne marche pas (...) Elle a dû assumer tellement de choses dans sa vie, elle a vu tellement, a perdu, a souffert. Et soudain, ces gens lui disent qu'ils ne l'acceptent pas. Elle est allée trop loin déjà. Elle a déjà tué tellement de gens (...) C'est trop. Une par une, vous voyez les cordes se couper. Il n'y en qu'une qui tient et elle s'y accroche. Il y a ce garçon. Est-ce assez ? Il y a juste ce voeu et cet espoir que finalement quelqu'un va l'accepter pour tout ce qu'elle est et... il ne le fait pas», a-t-elle expliqué.

Malgré toutes les terribles actions de son personnage Emilia Clarke «reste du côté de Daenerys. Je ne peux pas faire autrement», a-t-elle confié.