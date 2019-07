Interdiction de caresser leurs chiens, de leur parler… Le surprenant règlement que doivent suivre les voisins de Meghan et Harry

Ils sont prévenus. Pour protéger l’intimité de Meghan Markel et du prince Harry, qui ont posé leurs valises au Frogmore Cottage, à Windsor, une liste de consignes a été soumise aux résidents des environs, dont la plupart sont des employés de la couronne. Et les interdits sont nombreux.

Il est par exemple formellement défendu d’engager la conversation avec le duc et la duchesse de Sussex, de poster un courrier dans leur boîte aux lettres, de demander à voir leur fils Archie, et encore moins de proposer ses services de baby sitting, comme l’indique The Sun.

Mais ce n’est pas tout. Les voisins de Frogmore Cottage n’ont même pas le droit de caresser ou de promener les chiens de la famille, que ce soit Guy, le beagle que Meghan Markle a fait venir du Canada, ou leur labrador noir, dont le nom est tenu secret.

«C'est incroyable. Nous n'avons jamais rien entendu de tel. (…) Tous les habitants du domaine travaillent pour la famille royale et savent comment se comporter avec respect. On ne nous dit pas comment nous comporter avec la reine. Elle est très contente quand les gens la saluent», a rapporté un habitant de Windsor au tabloïd britannique.

Mais que les fans se rassurent, selon un porte-parole du palais de Buckingham, Harry et Meghan n’ont rien demandé de tel. Ce strict règlement aurait été établi par un «fonctionnaire du palais trop protecteur».