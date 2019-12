Vidéo : quand un phoque fait un câlin à un plongeur

Des images attendrissantes tant elles sont exceptionnelles. Une créature marine a surpris par ses gestes amicaux un plongeur britannique, qui n'a pas hésité à immortaliser la scène en capturant leur rencontre, au début du mois de décembre.

Sur les images, un phoque gris vivant en Mer du Nord s'est pris d'affection pour Ben Burville, lui réclamant câlins, caresses et «gratouilles». En effet, l'animal est venu saisir la main du plongeur à plusieurs reprises, jusqu'à réaliser ce qui ressemble à une étreinte humaine.

Sur Twitter, le Britannique a commenté l'image par un «parfois, mes #DivesBuddies peuvent être un peu collants».

Ce n'est pas la première fois qu'il filme ce genre de scène. Ben Burville plonge depuis plus de 18 ans dans les eaux aux larges des Îles Farne, dans le Nothumberland, qui abrite une très grande colonie de phoques gris.

Appel à la prudence

Médecin, Ben Burville met toutefois en garde les personnes qui rêvent de faire une telle rencontre. «Ils peuvent ressembler à des chiens, mais ils sont plus apparentés aux ours. Ils ont de puissantes nageoires et griffes». A l'âge adulte, l'animal peut atteindre près de 3 mètres et peser jusqu'à 300 kilos.

De même, il prévient que toucher ces animaux marins n'est pas une bonne idée. Car les phoques «ont des bactéries plutôt désagréables dans la bouche et ces bactéries peuvent provoquer de graves infections», a-t-il expliqué à Storyful.