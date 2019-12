Plusieurs séries françaises honorées dans le classement international de la décennie du New York Times

Les séries françaises ont la côte à l’étranger. Dans un classement regroupant ses trente meilleures œuvres non américaines de la décennie, le New York Times a mis à l’honneur plusieurs productions hexagonales.

La mieux placée est «Le Bureau des Légendes», disponible sur Canal +, qui pointe sur le podium, à la troisième place. Les agents de la DGSE se classent derrière la série israélienne Prisoners of War, qui a inspiré Homeland, et la britannique Sherlock, avec Benedict Cumberbatch.

Egalement produite par Canal +, «Les Revenants» est la deuxième création française distinguée, à la 23e place. Le New York Times a également classé deux mini-séries tricolores à la 26e place : «3 X Manon» et «Manon 20 ans». Le journal américain a par ailleurs salué «Dix pour cent» et «Tunnel» (co-production franco-britannique sur Canal +), dans ses mentions honorables.

L’ensemble du classement est disponible sur le site du New York Times.