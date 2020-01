«Killing Eve» déjà renouvelée pour une saison 4

Alors que le troisième chapitre n’est pas attendu avant le printemps 2020, «Killing Eve» a déjà été renouvelée par la chaîne BBC America, révèle le site américian Variety.

Une décision qui n’est pas vraiment surprenante concernant cette fiction développée par Phoebe Waller-Bridge – qui vient d’obtenir le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série comique pour «Fleabag» (dont elle est également la créatrice) – et qui est portée à l’écran par les comédiennes Sandra Oh et Jodie Comer, toutes deux récompensées pour leur travail avec un Golden Globes et un Emmy Awards de la meilleure actrice en 2019 respectivement.

«Comment ne pas avoir une énorme confiance en 'Killing Eve' ? Elle a gagné des trophées importants dans chaque cérémonie de récompenses et c'est le show qui a connu la meilleure progression d'audience à la télévision américaine depuis 6 ans», a notamment déclaré Sarah Barnett, présidente d'AMC Studios et du groupe AMC Networks Entertainment, selon Variety.

Diffusée en France sur Canal+ et myCANAL, «Killing Eve» est l’adaptation du roman «Codename Villanelle», de Luke Jennings. L’histoire suit Eva Polastri, une agente du MI-5 qui se retrouve chargée d’enquêter sur les meurtres commis par la tueuse à gages Villanelle, aussi talentueuse que redoutable. Se sachant poursuivie par les services secrets britanniques, Villanelle découvre le nom de celle qui a été lancée à ses trousses, et loin de s’en inquiéter, se met à lui laisser des indices. Les deux femmes développent une fascination l’une pour l’autre, allant jusqu’à l’obsession.