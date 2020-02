Les 5 films Ghibli à (re)voir à l'occasion de l'arrivée du catalogue du célèbre studio sur Netflix

La (très belle) acquisition de Netflix de 21 longs-métrages de Ghibli, le fameux studio japonais crée en 1985 par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, donne l'occasion aux initiés comme à ceux qui vont avoir l'immense bonheur de les découvrir de (re)voir ces pépites de l'animation. Voici ceux qu’il faudra (re)voir en urgence:

Le plus culte : Mon voisin Totoro (1988)

Son héros est devenu la mascotte du studio, «Mon voisin Totoro» est une ode à l’innocence de l'enfance et à une nature sacrée, toutes deux célébrées à travers les yeux de deux petites filles, Satsuki et de sa petite sœur, Mei, alors qu’elles emménagent avec leur père dans une maison en pleine campagne, dans le Japon des années 1960.

Le plus épique : Le voyage de Chihiro (2001)

Il suit le périple d’une enfant dans un monde étrange, à la lisière de la réalité et de l’imaginaire comme dans tous les films de Miyazaki, un univers peuplé de créatures et d’esprits au contact desquels la jeune héroïne, en voie de quitter l'enfance, est contrainte de surmonter ses peurs, de prendre des décisions et d'agir pour sa survie.

Le plus accessible : Ponyo sur la falaise (2008)

Dans la veine de «Mon voisin Totoro», «Ponyo sur la falaise» s'adresse aux plus jeunes spectateurs. Inspiré du mythe de la sirène, il met en scène Sozuke, un jeune garçon qui vit au bord d’une falaise avec sa mère et qui découvre un jour un mystérieux poisson rouge au bord de l’eau. Le poisson est en réalité une petite fille qui va tomber amoureuse de lui et tout faire pour le revoir quitte à contrarier son père et déchaîner les éléments…

Le plus sauvage : Princesse Mononoké (1997)

Une fresque somptueuse dans le Japon médiéval sur le combat que livre la nature contre les actions destructrices des êtres humains. Ashitaka, un prince condamné à devenir un démon après avoir tué un sanglier maudit s'exile dans l'espoir de trouver un moyen de se défaire de sa terrible destinée. Dans sa quête, il se retrouve mêlé à une guerre qui oppose les esprits de la forêt à la patronne des forges...

Le plus poétique : Le château dans le ciel (1986)

Le long-métrage retrace la quête du bonheur de deux orphelins qui vont unir leurs forces : une fille seule au monde qui a hérité d’un médaillon aux pouvoirs magiques et un garçon pauvre qui rêve de découvrir la mythique cité céleste de Laputa.

Calendrier de la mise en ligne :

Le 1er février 2020 :

Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l’océan (1993), Les Contes de Terremer (2006)

Le 1er mars 2020 :

Nausicaä de la vallée du vent (1984), Princesse Mononoké (1997), Mes voisins les Yamada (1999), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Royaume des chats (2002), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), Le Conte de la princesse Kaguya (2013).

Le 1er avril 2020 :

Pompoko (1994), Si tu tends l'oreille (1995), Le Château ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008), La Colline aux coquelicots (2011), Le vent se lève (2013), Souvenirs de Marnie (2014).