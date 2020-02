Pourquoi l’eau nous paraît-elle plus froide que l’air ?

On peut avoir froid dans une eau à 22 °C et être parfaitement bien dans une pièce dont la température ambiante est identique. Une différence qui est liée à la manière dont on perd notre chaleur corporelle.

Parce que nous sommes des corps chauds (37 °C), notre organisme, au contact de l’air ou de l’eau, perd de son énergie. La différence entre les deux situations réside dans le fait que l’eau est un bien meilleur conducteur thermique que l’air.

Elle permet donc d’évacuer plus facilement la chaleur corporelle. Ainsi, les scientifiques estiment même que le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l’eau que dans l’air. D’où une sensation de froid dès que l’eau s’écoule sur notre peau.

En revanche, pour que le corps reste à sa température, sans se refroidir ou se réchauffer, l’eau doit être entre 33 et 34 °C.