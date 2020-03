«Mon voisin Hayao» : des artistes du monde entier rendent hommage aux films de Miyazaki

Les éditions Huginn & Muninn proposent de découvrir de fabuleuses œuvres d’art inspirées par l’univers du maître de l’animation dans un ouvrage intitulé «Mon voisin Hayao, hommages aux films de Miyazaki» à paraître ce 27 mars.

Peintures à l’acrylique, huiles sur toiles et panneaux de bois, dessins en graphite, aquarelles sur papier ou encore sculptures en métal ou en feutre mais aussi découpages, broderies et assemblages… Au travers de diverses techniques, des artistes venus du monde entier célébrent l’œuvre du Japonais et ses thèmes de prédilection que sont le sens de l'aventure, une profonde vénération pour la nature et les personnages féminins forts.

Adam Caldwell, San, © 2020 Spoke Art Gallery / Huginn&Muninn

Monica Garwood, Meeting Totoro, © 2020 Spoke Art Gallery / Huginn&Muninn

«Mon voisin Totoro», «Princesse Mononoké», «Porco Rosso», «Le voyage de Chihiro»... Tous les longs-métrages les plus marquants du maître sont représentés. «Au cours de ces 200 pages, vous visiterez une campagne traditionnelle habitée par une créature mystérieuse, souriante et câline. Vous remonterez dans le passé à la période Muromachi aux côtés d’une fille élevée par des loups. Vous survolerez la Méditerranée avec un pilote porcin et aurez le plaisir de dîner dans des bains publics habités par des dieux» annonce ainsi Ken Harman Hashimoto, conservateur de la galerie Spoke Art à San Francisco où ont été exposées ces œuvres en 2017.

Casey Weldon, lil_nekobasu, © 2020 Spoke Art Gallery / Huginn&Muninn

Parfois très semblables aux représentations originales, parfois plus éloignées, toutes ont quelque chose à la fois de curieusement familier et à la fois d’inhabituel et d’étrange. Si on note quelques clins d'oeil humoristiques, c'est la poésie qui l'emporte à chaque page. «Mon voisin Hayao, hommages aux films de Miyazaki» suscitera, c'est sûr, la curiosité et l'émerveillement des grands contemplatifs que sont les plus férus des productions du Studio Ghibli.

Sergio Lopez, Shishigami, © 2020 Spoke Art Gallery / Huginn&Muninn

«Mon voisin Hayao, hommages aux films de Miyazaki», 264 pages, 29,95€ .