Damon Lindelof pourrait développer des projets Marvel et Star Wars sur Disney+

Après le succès de sa série Watchmen, Damon Lindelof pourrait se laisser tenter par les projets développés par Disney+ concernant les franchises Marvel et Star Wars.

Dans un entretien accordé au site américain Fandom, le scénariste explique être excité à l’idée de travailler pour la plateforme Disney+ qui, selon lui, n’hésite pas à développer des créations originales ambitieuses. «Je pense que faire quelque chose dans l’univers Marvel, n’importe où dans cet univers, pourrait être excitant pour moi, notamment parce qu’ils commencent à y faire des choses un peu plus expérimentales. Certaines choses que j’ai pu voir dans la série Wandavision par exemple, m’ont fait dire : ‘Ok, là ça va quelque part’. Particulièrement à la télévision», explique Damon Lindelof.

Le co-créateur de The Leftovers se verrait bien également développer un projet pour la saga Star Wars, mais dans un avenir plus lointain. «A un moment, mais certainement pas dans un futur immédiat, j’ai l’impression que j’aimerais bien faire quelque chose dans l’univers Star Wars. Peut-être dans une dizaine d’années quand on ne m’accusera plus d’avoir ruiné la franchise. Ce serait chouette !», poursuit-il.