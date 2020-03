La saison 5 de la série «Le bureau des légendes» le 6 avril sur Canal+

La série «Le bureau des légendes» fera son retour le 6 avril prochain, à partir de 21h sur Canal+. Une saison 5 déclinée en 10 épisodes, dont les deux derniers ont été confiés à Jacques Audiard. La promesse d’offrir un épilogue magistral.

Volontairement, et admirablement, ce cinquième chapitre parvient à donner une nouvelle couleur à ses personnages, à les éclairer sous un nouveau jour, à surprendre parfois, sans pour autant délaisser les ingrédients qui ont imposé cette création originale Canal+ comme une des séries françaises les plus abouties de ces dernières années. Les dix épisodes naviguent vers de nouveaux territoires – en Egypte, au Cambodge, en Russie, etc. – et imposent un rythme qu’on ne connaissait pas à la série.

Un bouleversement des règles revendiqué par le showrunner, Eric Rochant. «L’intérêt d’arriver à cinq saisons, c’est de pouvoir tout faire sans respecter les règles. Nous nous autorisons à aller plus loin dans les intimités mais aussi à abandonner des personnages pendant une durée plus ou moins longues», explique-t-il. «Nous nous permettons des pas de côté, comme cette attaque informatique qui structure un épisode ou encore ce retour dans le passé qui survient un peu après la mi-saison. (…) Cette cinquième saison active par moment une nostalgie très palpable et concrète : on ne glisse plus sur les choses de la même manière, le temps passé avec les personnages engendre sa propre puissance fictionnelle», ajoute Eric Rochant.

A noter également l’arrivée de Louis Garrel au générique dans le rôle d’Andrea Tassone, alias Mille Sabords, un agent opérant en Arabie Saoudite. Il rejoint Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille, Jonathan Zaccaï, ou encore Mathieu Amalric.

(La suite de l’article dévoile des détails concernant les saisons précédentes. Attention aux spoilers !).

L’histoire reprend au moment où JJA, le directeur de la sécurité interne, vient d’être nommé à la tête du Bureau des Légendes avec la mission d’y faire le ménage. Sa prédécesseure, Marie-Jeanne, a choisi de prendre ses distances avec Paris pour partir en mission sur le terrain, en Egypte.

Quand la presse révèle l’exécution de Paul Lefevre, alias Malotru, et le rôle qu’aurait joué la DGSE et la CIA dans sa mise à mort, une onde de choc se fait ressentir auprès de ceux qui l’ont côtoyé. Un événement qui ne manquera pas de les mettre face à leurs propres impasses, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Le Bureau des Légendes, saison 5, à partir du 6 avril à 21h sur Canal+ et sur myCANAL